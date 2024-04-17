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Краевой бюджет выделит 50 млн на оперу по произведениям Астафьева

Краевой бюджет выделит 50 млн на оперу по произведениям Астафьева
Иллюстрация: krskstate

Почти миллиард дополнительно выделят на культуру и туризм в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

Такое решение было вынесено депутатами комитета по образованию и культуре Законодательного собрания края. В корректировку регионального бюджета они заложили его увеличение на 835 млн рублей в адрес культурных и туристических проектов, включая празднование 80-летия Красноярского края.

Среди проектов  — создание оперного спектакля по произведениям Виктора Астафьева. На эти цели выделят 50 млн рублей. Столько же потратят на обследование здания театра оперы и балета, которое необходимо сделать перед реконструкцией.

Напомним, 1 мая откроется Национальный Центр Астафьева в Овсянке. По данным сметы на старте возведения его стоимость оценивалась в 357 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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