Михаил Котюков обнаружил в архивах другую дату рождения писателя Виктора Астафьева
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, во время посещения краевого архива обнаружил запись о рождении Виктора Астафьева 22 марта.
Новые данные — интереснейший повод для дополнительного изучения биографии писателя. Ведь во всех других официальных документах дата рождения Виктора Петровича Астафьева — 1 мая. Писатель принимал поздравления именно в этот день. Об истории своего рождения он писал эмоционально, отмечая, что из-за деда его даже дважды крестили, но про март речи не было, — отметил Михаил Котюков.
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