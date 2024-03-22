Михаил Котюков обнаружил в архивах другую дату рождения писателя Виктора Астафьева

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, во время посещения краевого архива обнаружил запись о рождении Виктора Астафьева 22 марта.

Работники архива рассказали главе региона, что недавно нашли документ, в котором сообщается, что у Лидии и Петра Астафьевых из деревни Овсянка 22 марта в 1924 родился сын Виктор.

Новые данные — интереснейший повод для дополнительного изучения биографии писателя. Ведь во всех других официальных документах дата рождения Виктора Петровича Астафьева — 1 мая. Писатель принимал поздравления именно в этот день. Об истории своего рождения он писал эмоционально, отмечая, что из-за деда его даже дважды крестили, но про март речи не было, — отметил Михаил Котюков.

Сейчас в Овсянке, на родине писателя, строят Национальный центр Астафьева. Его планируют открыть 1 мая, к официальной дате рождения писателя. По поручению губернатора, архивные записи с датой рождения Виктора Астафьева, также должны разместиться в экспозиции.

Напомним, строительство центра имени Астафьева началось в марте 2023 . Тогда сообщалось, что в 3 эт. здании разместят мультимедийный, экспозиционные и конференц-залы, мемориальный кабинет писателя, а также интеллект-класс и детский центр. На тот момент сумма инвестиций оценивалась в 357 млн рублей.

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Стали известны новые подробности о строящемся центре Астафьева Национальный центр имени Астафьева строят в селе Овсянка. Аркадий Зинов, министр культуры региона, показал фотографии внутренней экспозиции, посвященной писателю. Открытие запланировано на 1 мая. Новости ДК Красноярск