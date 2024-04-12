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Готовится к открытию: под Красноярском достроили Центр Астафьева

Часть экспозиции, представленной в центре Астафьева
Часть экспозиции, представленной в центре Астафьева. Автор фото: Андрей Болотов и Дарья Кривицкая . Иллюстрация: t.me/av_zinov

Сейчас в его помещениях идет уборка. Открытие запланировано на 1 мая.

#НОВОСТИ

В Овсянке (26 км от Красноярска) завершено строительство Национального центра В.П. Астафьева, который родился и долгие годы жил в этом селе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

В настоящий момент продолжается уборка помещений, музейные специалисты настраивают оборудование и репетируют проведение экскурсий», — написал Зинов.

Готовится к открытию: под Красноярском достроили Центр Астафьева 1

Также он отметил, что подробности экспозиции не будут раскрыты до дня открытия центра, которое намечено на 1 мая 2024.

Напомним, что строить Национальный центр В.П. Астафьева начали в марте 2023. Тогда стоимость его возведения оценивалась в 357 млн рублей. Какова итоговая смета, пока не сообщается.

Строительство центра приурочено к 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева, которое отмечается в 2024. Также к этой дате в Красноярске планируют установить памятник писателю. Его проект разработала красноярская студия «АртСтиль» совместно со скульптором Ильей Царинным.

Справочно:

 
Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая (по другой версии 2 мая) 1924. Советский и российский писатель, эссеист, драматург, сценарист. В 1975 стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени М. Горького, в 1978 получил Государственную премию СССР, в 1989 был удостоен звания Герой Социалистического Труда, в 1991 снова получил Государственную премию СССР, а в 1995 — Госпремию РФ. Умер 29 ноября 2001. В 2003 ему посмертно была присуждена еще одна Государственная премия Российской Федерации.
 

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Автор: Петр Савельев
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