Готовится к открытию: под Красноярском достроили Центр Астафьева
Сейчас в его помещениях идет уборка. Открытие запланировано на 1 мая.
В Овсянке (26 км от Красноярска) завершено строительство Национального центра В.П. Астафьева, который родился и долгие годы жил в этом селе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.
В настоящий момент продолжается уборка помещений, музейные специалисты настраивают оборудование и репетируют проведение экскурсий», — написал Зинов.
Также он отметил, что подробности экспозиции не будут раскрыты до дня открытия центра, которое намечено на 1 мая 2024.
Напомним, что строить Национальный центр В.П. Астафьева начали в марте 2023. Тогда стоимость его возведения оценивалась в 357 млн рублей. Какова итоговая смета, пока не сообщается.
Строительство центра приурочено к 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева, которое отмечается в 2024. Также к этой дате в Красноярске планируют установить памятник писателю. Его проект разработала красноярская студия «АртСтиль» совместно со скульптором Ильей Царинным.
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