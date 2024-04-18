Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.04
94,07
99,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Назначен новый руководитель Стройнадзора Красноярского края

Назначен новый руководитель Стройнадзора Красноярского края
Иллюстрация: стройнадзор

Александр Вишняков стал новым руководителем Службы строительного надзора и жилищного контроля, сообщается на сайте Стройнадзора.

#НОВОСТИ
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Котюков, губернатор. Пока документ не опубликован на сайте регионального правительства.

Справка

 
Александр Вишняков родился 16 ноября 1982 в Красноярске. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2011 работал в КГКУ «Управление капитального строительства», с 2019 года занимал должность заместителя руководителя Стройнадзора.
 

Читайте также:

Двум министрам Красноярского края назначили замов

На сайте краевого правительства появились документы о назначении замминистра природресурсов и лесного комплекса и заместителя министра – начальника отдела по обращению с отходами министерства экологии

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точноАнатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точно
  • Стало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПРСтало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПР
  • Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВОЭкс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО
  • Как изменится фуд-корт и первый этаж ТРЦ «Планета» после масштабной смены концепции?Как изменится фуд-корт и первый этаж ТРЦ «Планета» после масштабной смены концепции?
  • В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из КрасноярскаВ ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.