Назначен новый руководитель Стройнадзора Красноярского края
Александр Вишняков стал новым руководителем Службы строительного надзора и жилищного контроля, сообщается на сайте Стройнадзора.
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Котюков, губернатор. Пока документ не опубликован на сайте регионального правительства.
Справка
Александр Вишняков родился 16 ноября 1982 в Красноярске. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2011 работал в КГКУ «Управление капитального строительства», с 2019 года занимал должность заместителя руководителя Стройнадзора.
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