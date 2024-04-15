Двум министрам Красноярского края назначили замов

На сайте краевого правительства появились документы о назначении замминистра природресурсов и лесного комплекса и заместителя министра – начальника отдела по обращению с отходами министерства экологии

О назначении Александра Байкова замминистра экологии DK.RU уже писал ранее. Сейчас его назначили официально. Контракт с ним подписан на 1 год.

Александр Ногин назначен заместителем министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. С ним контракт заключен на 1 год.

Елена Байрак покинула пост заместителя министра – начальника отдела бюджетной политики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края. Сообщается, что она займет другую должность на госслужбе.

Ранее Александр Ногин был замминистра экологии и рационального природопользования края. Он также работал государственным инспектором службы по контролю в сфере природопользования Красноярского края, государственным инспектором КГКУ «Дирекция по ООПТ», был директором этого учреждения.

Александр Байков работал в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска, в стройнадзоре, Министерстве здравоохранения, занимал пост заместителя министра промышленности, энергетики и ЖКХ.

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