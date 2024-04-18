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Красноярских предпринимателей зовут участвовать в премии «Бизнес-Успех»

Красноярских предпринимателей зовут участвовать в премии «Бизнес-Успех»
Иллюстрация: организаторы мероприятия

21 мая в Красноярске впервые пройдет региональный этап федерального конкурса – Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех».

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

К участию приглашают предпринимателей, руководителей компаний и специалистов разных бизнес-отраслей. Региональным организатором мероприятия выступит Центр «Мой бизнес» Красноярского края при содействии агентства развития малого и среднего предпринимательства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Защитить свои проекты участники смогут в следующих номинациях:

  • «Лучший молодежный проект»;
  • «Лучший женский проект»;
  • «Лучший социальный проект»;
  • ​«Лучший технологический проект»;
  • «Лучший социальный проект»;
  • «Народный предприниматель».

Список номинаций может быть изменен с учетом поданных заявок.

Победители получат уникальные призы: обучение по программе Mini-MBA, подарки от партнеров и возможность рассказать о себе на федеральном этапе в Москве.

Участие в премии «Бизнес-Успех» бесплатное. Заявки принимаются до 12 мая 2024 (перейти).

В рамках деловой программы конкурса гостей ждет мастер-класс и семинар от федеральных спикеров, пленарная сессия с представителями власти региона, презентация лучших бизнес-идей и торжественное награждение победителей премии.

 Справка

 

Премия «Бизнес-Успех» — федеральный проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса в регионах России. Он призван усовершенствовать имидж предпринимателя, популяризировать предпринимательство в стране и укрепить МСП в качестве одной из основ экономики регионов. Проект стартовал в 2011 и был реализован в 70 городах России, объединив более 85 тыс. предпринимателей и представителей власти. Федеральными организаторами мероприятия выступают Корпорация «Синергия», Школа бизнеса «Синергия», Общероссийская общественная организация «Опора России» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Финтех партнер Премии – СБП.

 

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Автор: Александр Вознесенский
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