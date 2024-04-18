Красноярских предпринимателей зовут участвовать в премии «Бизнес-Успех»
21 мая в Красноярске впервые пройдет региональный этап федерального конкурса – Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех».
К участию приглашают предпринимателей, руководителей компаний и специалистов разных бизнес-отраслей. Региональным организатором мероприятия выступит Центр «Мой бизнес» Красноярского края при содействии агентства развития малого и среднего предпринимательства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Защитить свои проекты участники смогут в следующих номинациях:
- «Лучший молодежный проект»;
- «Лучший женский проект»;
- «Лучший социальный проект»;
- «Лучший технологический проект»;
- «Лучший социальный проект»;
- «Народный предприниматель».
Список номинаций может быть изменен с учетом поданных заявок.
Победители получат уникальные призы: обучение по программе Mini-MBA, подарки от партнеров и возможность рассказать о себе на федеральном этапе в Москве.
Участие в премии «Бизнес-Успех» бесплатное. Заявки принимаются до 12 мая 2024 (перейти).
В рамках деловой программы конкурса гостей ждет мастер-класс и семинар от федеральных спикеров, пленарная сессия с представителями власти региона, презентация лучших бизнес-идей и торжественное награждение победителей премии.
Справка
Премия «Бизнес-Успех» — федеральный проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса в регионах России. Он призван усовершенствовать имидж предпринимателя, популяризировать предпринимательство в стране и укрепить МСП в качестве одной из основ экономики регионов. Проект стартовал в 2011 и был реализован в 70 городах России, объединив более 85 тыс. предпринимателей и представителей власти. Федеральными организаторами мероприятия выступают Корпорация «Синергия», Школа бизнеса «Синергия», Общероссийская общественная организация «Опора России» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Финтех партнер Премии – СБП.
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