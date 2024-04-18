Цифры красоты. Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост в деньгах, но увеличился в игроках
DK.RU «оцифровал» бьюти-рынок Красноярска. Объемы и динамика, количество участников и стоимость востребованных услуг — в материале.
Качество жизни. Спецпроект.
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