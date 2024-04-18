Цифры красоты. Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост в деньгах, но увеличился в игроках

DK.RU «оцифровал» бьюти-рынок Красноярска. Объемы и динамика, количество участников и стоимость востребованных услуг — в материале.

Качество жизни. Спецпроект. «Качество жизни» — новый спецпроект «Делового квартала». Каждый месяц редакция DK.RU выбирает одну тему и рассказывает о ней с разных сторон.

Тема апреля — «Инвестиции в себя: здоровье, энергия, красота, стиль».

Читайте по теме:

Миллиарды на красоту

По итогам 2023 объем рынка парикмахерских и косметических услуг Красноярского края перевалил знаковую отметку в 10 млрд рублей.

Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост Инфографика: DK.RU. Источник данных: Красноярскстат.

Однако динамика развития значительно замедлилась. Если в 2022 рынок вырос на 20% (2022/2021), то в 2023 всего на 5% (2023/2022).

Цирюльни, «ноготочки» и brow-бары

В Красноярске активно растет количество компаний в сфере красоты. Всего за год число парикмахерских увеличилось на 6%, а ногтевых студий — на 13%. Лидер по приросту новых игроков — салоны по оформлению бровей и ресниц, количество которых выросло на 22% (данные 2ГИС).

Количество brow-баров в Красноярске за год выросло почти на четверть

Инфографика: 2ГИС. Источник данных: 2ГИС. .

Дорогая красота

По данным Tinkoff Data, средний чек на услуги красоты в Красноярске составляет 1462 рубля (данные на август 2023). Однако, несмотря на небольшую сумму, на долю бьюти-трат в среднестатистическом семейном бюджете приходится почти 6%.