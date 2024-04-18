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Цифры красоты. Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост в деньгах, но увеличился в игроках

Цифры красоты. Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост в деньгах, но увеличился в игроках
Иллюстрация: freepik.com

DK.RU «оцифровал» бьюти-рынок Красноярска. Объемы и динамика, количество участников и стоимость востребованных услуг — в материале.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество жизни. Спецпроект.

 
«Качество жизни» — новый спецпроект «Делового квартала». Каждый месяц редакция DK.RU выбирает одну тему и рассказывает о ней с разных сторон.
 
Тема апреля — «Инвестиции в себя: здоровье, энергия, красота, стиль».
 

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В новой серии апрельского спецпроекта рассказываем о том, как выглядит рынок бьюти-услуг с точки зрения цифр. 

 

Миллиарды на красоту

По итогам 2023 объем рынка парикмахерских и косметических услуг Красноярского края перевалил знаковую отметку в 10 млрд рублей.
Цифры красоты. Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост в деньгах, но увеличился в игроках 1
Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост 
Инфографика: DK.RU. Источник данных: Красноярскстат. 
 
Однако динамика развития значительно замедлилась. Если в 2022 рынок вырос на 20% (2022/2021), то в 2023 всего на 5% (2023/2022). 
 
 

Цирюльни, «ноготочки» и brow-бары 

В Красноярске активно растет количество компаний в сфере красоты. Всего за год число парикмахерских увеличилось на 6%, а ногтевых студий — на 13%. Лидер по приросту новых игроков — салоны по оформлению бровей и ресниц, количество которых выросло на 22% (данные 2ГИС).
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Количество brow-баров в Красноярске за год выросло почти на четверть 
Инфографика: 2ГИС. Источник данных: 2ГИС. . 
 

Дорогая красота 

По данным Tinkoff Data, средний чек на услуги красоты в Красноярске составляет 1462 рубля (данные на август 2023). Однако, несмотря на небольшую сумму, на долю бьюти-трат в среднестатистическом семейном бюджете приходится почти 6%.
Цифры красоты. Бьюти-рынок Красноярска замедлил рост в деньгах, но увеличился в игроках 5
Ежемесячно на бьюти-услуги уходит 6% семейного бюджета среднестатистического красноярца 
Инфографика: DK.RU. Источник данных: рейтинг DK.RU. 
 
 
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Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины Красноярска

Бьюти-рынок Красноярска держит лицо, несмотря на турбулентные времена. Салоны красоты и косметологические клиники нашли альтернативу ушедшим из России оборудованию и производителям.

 

 

Автор: Наталья Повольнова
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