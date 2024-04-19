«Отраслевые награды – отличный инструмент»: эксперты о влиянии результатов на бизнес

DK.RU узнал у красноярских бизнесменов, лидеров мнений и руководителей, влияют ли результаты отраслевых премий на выбор в качестве клиента и на решения в бизнес-процессах.

Красноярские рестораны 0.75 Please Wine & Kitchen Александра Митракова, а также Tunguska Дмитрия Журкина и Алексея Неймана вошли в список лучших заведений России по итогам премии WHERETOEAT Russia 2024. DK.RU писал о результатах премии и еще раз поздравляет всех, кто работал на этот высокий результат. Мы расспросили экспертов, насколько такие достижения способны повлиять на бизнес-процессы и на выбор клиентов.

Сергей Петров,

генеральный директор компании «Русский профиль»:

— Любая отраслевая премия или рейтинг — это всегда интересно, и всегда плюс для компании. Говорю об этом и как руководитель, и как клиент бизнесов, которые участвуют в той или иной премии. С точки зрения бизнеса премии важны и значимы потому, что их результат — это всегда решение экспертного сообщества. По сути, обратная связь и оценка, которую бизнес получает от максимально компетентного круга профессионалов. Взглянуть на себя через эту экспертную призму и сделать соответствующие выводы всегда полезно. «Мы не первые, а лишь 50-е…Что можно сделать, чтобы улучшить наши позиции?». Еще один плюс премий и рейтингов — паблисити: упоминания в позитивном ключе всегда помогают привлекать новых клиентов и партнеров. Как клиент различных бизнесов, также обращаю внимание на результаты отраслевых премий. Если компании в них участвуют, значит им, как минимум, нечего скрывать — они готовы заявлять о своем деле и выдвигать свою работу на обозрение экспертов и клиентов.

Татьяна Жукова,

директор «Клиники в Северном» и «Клиники в Октябрьском»

— Результаты премий и рейтингов безусловно влияют на мой клиентский выбор, особенно в случае, когда личного клиентского опыта во взаимодействии с компанией у меня нет. Как любитель попробовать новое, начинаю планировать посещение такого заведения, если перечень его услуг соответствует моему образу жизни. Это про взгляд со стороны клиента. Со стороны управленца возникает образ потенциального партнера, до которого условно можно дотянуться рукой. Поясню: если компания успешна и побеждает в отраслевых премиях, значит, она способна органично встраиваться в городскую среду и обладает отличными коммуникационными навыками. Проще говоря — умеет слышать потребителей, адаптивна и, как следствие — открыта к инновациям и новым связям. А такой образ создает уверенность, что с компанией можно вести диалог и созидательно взаимодействовать.

Светлана Ковалева,

коммерческий директор издания «Деловой квартал-Красноярск»:

— Да, как клиент я обращаю внимание, есть ли у компании или организации (например, ресторанной группы) какие-либо отраслевые премии, в том числе федерального уровня. Для меня это означает, что я получаю лучший опыт обслуживания. Если вернуться к теме вопроса — к ресторанам, — то это, как правило, лучшая кухня, лучшие интерьеры. Когда я планирую, куда сходить с семьей или встретиться для деловых переговоров, выбираю те, что на слуху, и обозначены экспертами как лучшие.

Что касается взаимодействия с компаниями в качестве бизнес-партнеров, выбираю тех, кто получил признание в своей отрасли. Например, чтобы войти в топ федерального рейтинга или завоевать премию, нужно соответствовать критериям, как правило, довольно жестким. Таким образом мы создаем тандем, где каждый работает на совместную пользу и усиливает партнера.

Тамара Васильева,

директор по развитию бренда одежды «TMDRESS»:

— Радостно читать о таких победах! В нашей сфере подобных отраслевых конкурсов мало. Есть для дизайнеров одежды, конечно, а для производственников — выбор невелик. Любовь и заинтересованность в продукте измеряются рублем. И в этом смысле понятны и перспективы, и цели, к которым можно стремиться. Мы сейчас очень плотно работаем над клиентским сервисом. Произвести хорошую качественную одежду — одно. Но продать ее — совсем другая история. Ты можешь сколько угодно работать над трендовыми моделями, прямыми швами и прорабатывать интересные обработки, но сломаться вся схема может из-за одного неверного действия консультанта. Поэтому все должно быть на высшем уровне. А подобные новости и гордость за земляков только подстегивают двигаться вперед.

Илья Сураев,

трендспоттер, автор Telegram-канала «В эти 15 минут модно»:

— Я скептично называю это — «медальки на майонезе». Часто на упаковках продуктов любят лепить ярлычки «Товар года». Подозреваю, ни к качеству товара, ни к его продажам это не имеет прямого отношения. А раздача этих «медалек» чаще всего строится по схеме «взнос за участие — получите специальную номинацию».

Но! Такие премии и награды — это важный инструмент в умелых руках. Хороший руководитель использует его для hr задач. Хороший маркетолог знает, что медалька на упаковке — это визуальный мусор, но в отдельных коммуникациях это возможность акцентировать сильные стороны бренда. Хороший юрист помнит, что любые дипломы и грамоты нужны для участия в конкурсах. И так далее.

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