В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска
В Москве прошла церемония вручения премии WHERETOEAT. Красноярцы снова оказались на высоте.
Красноярские рестораны 0.75 Please Wine & Kitchen Александра Митракова, а также Tunguska Дмитрия Журкина и Алексея Неймана вошли в список лучших заведений России. Об этом стало известно на церемонии вручения премии WHERETOEAT Russia 2024, которая прошла 16 апреля в Москве.
В итоговом рейтинге Tunguska заняла седьмое место
0.75 Please Wine & Kitchen же стал девятым
Все остальные позиции распределились между заведениями Москвы и Санкт-Петербурга. В результате первая десятка (хотя в ней 11 ресторанов) рейтинга этого года выглядит так:
- Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург и Savva, Москва
- AVA, Москва
- Birch, Санкт-Петербург
- Olluco, Москва
- Loona, Москва
- Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург
- Tunguska, Красноярск
- Sage, Москва
- 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск
- Maya, Москва
В прошлом году в десятке лучших ресторанов России по версии WHERETOEAT был только 0.75 Please Wine & Kitchen. Тогда он занял десятое место.
Напомним, что в 2024 в лонг-листе национальной премии WHERETOEAT присутствовало 17 ресторанов из Красноярска. В шорт-лист вошло шесть из них. В итоговом рейтинге «Чешуя» заняла 29 строчку, Fresco — 70-ю, SADKO разделили 86 и 87 место с «Нашим местом» из Елизово, а «Дзе» — 98...99 с екатеринбургскими «Горожанами».
В октябре 2023 Tunguska и 0.75 Please Wine & Kitchen также были признаны лучшими ресторанами Сибири по версии WHERETOEAT.
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