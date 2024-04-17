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В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска

В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска
Иллюстрация: скриншот прямой трансляции церемонии вручения премии WHERETOEAT RUSSIA 2024

В Москве прошла церемония вручения премии WHERETOEAT. Красноярцы снова оказались на высоте.

#НОВОСТИ

Красноярские рестораны 0.75 Please Wine & Kitchen Александра Митракова, а также Tunguska Дмитрия Журкина и Алексея Неймана вошли в список лучших заведений России. Об этом стало известно на церемонии вручения премии WHERETOEAT Russia 2024, которая прошла 16 апреля в Москве.

В итоговом рейтинге Tunguska заняла седьмое место

В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска 1
На фото : команда Tunguska получает премию WHERETOEAT Russia 2024

0.75 Please Wine & Kitchen же стал девятым

В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска 2
На фото : команда 0.75 Please Wine & Kitchen получает премию WHERETOEAT Russia 2024

Все остальные позиции распределились между заведениями Москвы и Санкт-Петербурга. В результате первая десятка (хотя в ней 11 ресторанов) рейтинга этого года выглядит так:

  1. Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург и Savva, Москва
  2. AVA, Москва
  3. Birch, Санкт-Петербург
  4. Olluco, Москва
  5. Loona, Москва
  6. Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург
  7. Tunguska, Красноярск
  8. Sage, Москва
  9. 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск
  10. Maya, Москва

В прошлом году в десятке лучших ресторанов России по версии WHERETOEAT был только 0.75 Please Wine & Kitchen. Тогда он занял десятое место.

Напомним, что в 2024 в лонг-листе национальной премии WHERETOEAT присутствовало 17 ресторанов из Красноярска. В шорт-лист вошло шесть из них. В итоговом рейтинге «Чешуя» заняла 29 строчку, Fresco 70-ю, SADKO разделили 86 и 87 место с «Нашим местом» из Елизово, а «Дзе»98...99 с екатеринбургскими «Горожанами».

В октябре 2023 Tunguska и 0.75 Please Wine & Kitchen также были признаны лучшими ресторанами Сибири по версии WHERETOEAT.

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Автор: Петр Савельев
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