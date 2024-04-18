В Красноярске выставили на продажу ТЦ Bazzar

Объявление о продаже торгового комплекса на Телевизорной появилось на сайте Avito. Сообщается, что на часть (70%) здания судебные приставы наложили запрет регистрационных действий.

Причина — отсутствие систем пожарной безопасности. После пожара в «Зимней вишне» в Красноярске проверили торговые центры. В итоге MixMax, где находится ТЦ Bazzar, еще в 2019 потребовали закрыть. Проверки контролирующих и надзорных органов показали, что большинство помещений ТЦ не соответствуют правилам пожарной безопасности. Их не устранили до сих пор. Поэтому судебные приставы и наложили арест на большую часть ТЦ, до устранения нарушений.

В объявлении сообщается, что площадь здания — 6,2 тыс. кв. м. Цена продажи — 125 млн рублей. Здание полностью готово к эксплуатации, около него есть парковка на 100 мест.

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