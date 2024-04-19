В Красноярске резервируют землю на Лесопарковой для реконструкции дороги

Распоряжение о резервировании земель подписал Сергей Шикунов, исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительства. Документ размещен на сайте мэрии.

Из документа следует, что будут зарезервированы участки по ул. Лесопарковой от ул. Садовой до ул. Вильского. Их общая площадь составляет 35,5 тыс. кв. м. Всего будет зарезервировано более 50 участков.

Землю резервируют на 3 года для муниципальных нужд с целью реконструкции дороги по ул. Лесопарковой. В течение этого периода собственники участков и арендаторы не смогут там возводить новые объекты.

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