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В Красноярске резервируют землю на Лесопарковой для реконструкции дороги

В Красноярске резервируют землю на Лесопарковой для реконструкции дороги
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Распоряжение о резервировании земель подписал Сергей Шикунов, исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительства. Документ размещен на сайте мэрии.

#НОВОСТИ
Из документа следует, что будут зарезервированы участки по ул. Лесопарковой от ул. Садовой до ул. Вильского. Их общая площадь составляет 35,5 тыс. кв. м. Всего будет зарезервировано более 50 участков.
 
Землю резервируют на 3 года для муниципальных нужд с целью реконструкции дороги по ул. Лесопарковой. В течение этого периода собственники участков и арендаторы не смогут там возводить новые объекты.
 
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Автор: Петр Савельев
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