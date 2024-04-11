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Какие дороги отремонтируют в 2024: найди свои маршруты на онлайн-карте

Какие дороги отремонтируют в 2024: найди свои маршруты на онлайн-карте
Иллюстрация: admkrsk

Опубликован не только список дорог, которые будут отремонтированы в сезон весна/лето. Создана интерактивная карта дорожных ремонтов в Красноярске.

#НОВОСТИ

Красноярский Центр управления регионом создал интерактивную карту дорожного ремонта. На ней обозначены участки дорог, которые приведут отремонтируют в 2024.

Всего на онлайн-карте отмечено 64 участка. Их общая протяженность — 93 км. Длина дорог варьируется от 200 м до 10 км. Самая масштабный ремонт ожидается на ул. Семафорной — 10 км от Матросова до Тамбовской

В мэрии заявили, что дорожные ремонты 2024 будут масштабнее, чем в 2023, когда отремонтировали 81 км.

Как найти дороги, которые будут отремонированы в 2024? Заходим по ссылке, участки, на которые зайдут дорожники, отмечены красным.

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Автор: Петр Савельев
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