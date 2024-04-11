Какие дороги отремонтируют в 2024: найди свои маршруты на онлайн-карте

Опубликован не только список дорог, которые будут отремонтированы в сезон весна/лето. Создана интерактивная карта дорожных ремонтов в Красноярске.

Красноярский Центр управления регионом создал интерактивную карту дорожного ремонта. На ней обозначены участки дорог, которые приведут отремонтируют в 2024.

Всего на онлайн-карте отмечено 64 участка. Их общая протяженность — 93 км. Длина дорог варьируется от 200 м до 10 км. Самая масштабный ремонт ожидается на ул. Семафорной — 10 км от Матросова до Тамбовской

В мэрии заявили, что дорожные ремонты 2024 будут масштабнее, чем в 2023, когда отремонтировали 81 км.

Как найти дороги, которые будут отремонированы в 2024? Заходим по ссылке, участки, на которые зайдут дорожники, отмечены красным.

Читайте по теме:

Прокуратура требует привести в порядок дороги Красноярска Ведомство совместно с ГИБДД проверили состояние дорог Красноярска после зимы. Итог — более 260 участков в выбоинах в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском, Центральном и Советском районах. Новости ДК Красноярск

В Красноярске выбрали подрядчиков для ремонта всех дорог В этом сезоне приводить в порядок дороги столицы края будут две компании — муниципальная «САТП» и «Промстрой». Обе уже неоднократно занимались ремонтом дорог. Новости ДК Красноярск