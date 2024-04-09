Заключен контракт на реконструкцию еще одного участка дороги Енисейск – Высокогорский

Контракт на реконструкцию второго участка дороги Енисейск – Высокогорский в Енисейском районе заключен с компанией «КрайДЭО».

Речь идет об участке с 42 по 57 км. Общая стоимость работ составляет 2,4 млрд рублей. Построить участок дороги планируют в 2025. Там планируют расширить проезжую часть, возведут новый железобетонный мост через реку Рудиковку, обустроят три искусственных сооружения и водопропускные трубы для отвода талых вод и площадку для стоянки грузовиков.

Контракт уже заключен с АО «КрайДЭО» по принципу контракта жизненного цикла, который подразумевает дальнейшее содержание объекта подрядчиком, выполнившим реконструкцию. Так, содержание данного участка будет осуществляться до 2028 года», — рассказал Дмитрий Зотин, министр транспорта Красноярского края.

Также сейчас продолжается реконструкция участка дороги с 27 по 42 км. Готовность объекта составляет 40%. Участок сдадут в 2024.

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