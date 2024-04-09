Заключен контракт на реконструкцию еще одного участка дороги Енисейск – Высокогорский
Контракт на реконструкцию второго участка дороги Енисейск – Высокогорский в Енисейском районе заключен с компанией «КрайДЭО».
Контракт уже заключен с АО «КрайДЭО» по принципу контракта жизненного цикла, который подразумевает дальнейшее содержание объекта подрядчиком, выполнившим реконструкцию. Так, содержание данного участка будет осуществляться до 2028 года», — рассказал Дмитрий Зотин, министр транспорта Красноярского края.
Изначально закончит его строительство планировалось к концу этого года.
В Красноярске выбрали подрядчиков для ремонта всех дорог
В этом сезоне приводить в порядок дороги столицы края будут две компании — муниципальная «САТП» и «Промстрой». Обе уже неоднократно занимались ремонтом дорог.
На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей
В Красноярске определен подрядчик, который будет ремонтировать 14 улиц в Ленинском и Кировском районах.
На ремонт дорог в Красноярском крае потратят 10 млрд рублей
Всего за год планируется отремонтировать и реконструировать 113 дорожных объектов.