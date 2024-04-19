Комплекс «Паркон» начнет фиксировать нарушения правил парковки по всему центру Красноярска

Новшества вводят с понедельника, 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса.

Принято решение о расширении маршрута движения мобильного комплекса «Паркон» на весь исторический центр города. Если раньше маршрут пролегал только по трем основным улицам — ул. Ленина, ул. Карла Маркса и пр. Мира, то с 22 апреля мы расширяем зону работы и полностью захватываем и прилегающие улицы, — сообщил Михаил Буйлов, заместитель руководителя КРУДОР по информационным технологиям.

Он пояснил, что решение принято, чтобы разгрузить дороги и освободить центр от неправильно припаркованных автомобилей.

Комплекс работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Он фиксирует около 60 нарушителей в день, сообщили в минтрансе региона.

На сайте КРУДОР в разделе фотовидеофиксации можно посмотреть карту с маршрутами работы «Паркона».