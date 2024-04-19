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Комплекс «Паркон» начнет фиксировать нарушения правил парковки по всему центру Красноярска

Комплекс «Паркон» начнет фиксировать нарушения правил парковки по всему центру Красноярска
Иллюстрация: Министерство транспорта Красноярского края

Новшества вводят с понедельника, 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса.

#НОВОСТИ
Принято решение о расширении маршрута движения мобильного комплекса «Паркон» на весь исторический центр города. Если раньше маршрут пролегал только по трем основным улицам — ул. Ленина, ул. Карла Маркса и пр. Мира, то с 22 апреля мы расширяем зону работы и полностью захватываем и прилегающие улицы, — сообщил Михаил Буйлов, заместитель руководителя КРУДОР по информационным технологиям.
Он пояснил, что решение принято, чтобы разгрузить дороги и освободить центр от  неправильно припаркованных автомобилей.
 
Комплекс работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Он фиксирует около 60 нарушителей в день, сообщили в минтрансе региона.
 
На сайте КРУДОР в разделе фотовидеофиксации можно посмотреть карту с маршрутами работы «Паркона».
 
В крае работает 159 стационарных рубежей контроля, 56 передвижных комплексов и один мобильный комплекс «Паркон». В 2024 планируют ввести в эксплуатацию еще 40 стационарных, 15 передвижных и 2 мобильных комплекса.
 
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Автор: Петр Савельев
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