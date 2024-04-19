Красноярская ГЭС, Столбы, библиотеки и музея: какие еще площадки у Тотального диктанта?
20 апреля в 15:00 в Красноярске стартует юбилейный 20-й Тотальный диктант. На каких площадках города пройдет акция, и как к ней присоединиться, узнал DK.RU.
В этом году всемирная просветительская акция Тотальный диктант пройдет в 41 стране и 680 городах по всей планете. Автором текста стала российская писательница Анна Матвеева.
Каждый год у акции присоединяются участие множество интересных площадок, а сам диктант читают известные люди и лидеры мнений.
В Красноярске в этом году диктант примут:
- Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
- Белый зал главного корпуса КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого (под куполом)
- Литературный музей им. В.П. Астафьева
- Национальный парк «Красноярские Столбы»
- Красноярская ГЭС
Тотальный диктант также пройдет в Сосновоборске, Железногорске, Дивногорске и Овсянке.
Как принять участие в Тотальном диктанте:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте totaldict.ru
- Перейдите на городскую страницу сайта, выберите вкладку «Площадки», кнопку «Зарегистрироваться» и введите данные во всплывающем окне
Обязательно убедитесь в наличии мест на площадке.
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