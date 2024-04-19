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Красноярская ГЭС, Столбы, библиотеки и музея: какие еще площадки у Тотального диктанта?

Красноярская ГЭС, Столбы, библиотеки и музея: какие еще площадки у Тотального диктанта?
Иллюстрация: https://vk.com/td_kras

20 апреля в 15:00 в Красноярске стартует юбилейный 20-й Тотальный диктант. На каких площадках города пройдет акция, и как к ней присоединиться, узнал DK.RU.

#НОВОСТИ

В этом году всемирная просветительская акция Тотальный диктант пройдет в 41 стране и 680 городах  по всей планете. Автором текста стала российская писательница Анна Матвеева.

Каждый год у акции присоединяются участие множество интересных площадок, а сам диктант читают известные люди и лидеры мнений.

В Красноярске в этом году диктант примут:

  • Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
  • Белый зал главного корпуса КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого (под куполом)
  • Литературный музей им. В.П. Астафьева
  • Национальный парк «Красноярские Столбы»
  • Красноярская ГЭС

Тотальный диктант также пройдет в Сосновоборске, Железногорске, Дивногорске и Овсянке.

Как принять участие в Тотальном диктанте:

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте totaldict.ru
  • Перейдите на городскую страницу сайта, выберите вкладку «Площадки», кнопку «Зарегистрироваться» и введите данные во всплывающем окне

Обязательно убедитесь в наличии мест на площадке. 

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Автор: Петр Савельев
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