С Ковчега на премьеру: куда сходить в Красноярске 20...26 апреля 2024

Любовь по-французски, концерт при свечах, последние дни «Солнца», музыка родом из Хогвартса, Астафьев в театре — главные культурные события Красноярска в афише DK.RU.

20 апреля, суббота

Войти в эти выходные можно с блеском: 20 апреля в Красноярском театре оперы и балета начинается серия премьерных показов оперы «Манон». Они пройдут 20, 21 и 23 апреля — после этого спектакль покажут только в мае. В красноярской постановке используют костюмы и декорации из постановки Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Музыкальным руководителем и дирижером постановки выступит Феликс Коробов, главный дирижер театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Исполнят оперу на языке оригинала — французском.

Иллюстрация: предоставлена пресс-службой Красноярского театра оперы и балета / Евгений Корюкин

События литературного первоисточника оперы — повести Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» разворачиваются в первой половине XVIII века, но в этой постановке героев перенесли в конец 60-х годов XX века.

Кто же она такая, Манон двадцатого века? Девушка из приличной семьи, чья жизнь переворачивается после знакомства с молодым человеком. Молодая, красивая, яркая, свободная... Ей нужно все и сразу — причем она считает, что действительно этого достойна. И постоянно получает тому подтверждение: в любом месте, где появляется, на нее сразу обращают внимание. Она полна радости жизни. Манон — это природное, животное начало, тогда как кавалер де Грие — интеллектуальное, умозрительное. Между ними — сплошная серия несовпадений. Страсть молодых людей разгорелась мгновенно. Но едва наметилась разница во взглядах — они разошлись. Услышав же, что де Грие ее забыл, Манон поспешила его вернуть. И тем самым погубила и его, и себя...», — такую фабулу описывают в театре.

21 апреля, воскресенье

Последний шанс для всех, кто не успел согреться и напитаться теплом удивительной выставки «Солнце Бурятии» в музее Сурикова: 21 апреля работы экспонируются последний день. Так что настоятельно советуем все-таки насладиться колоритными полотнами, в которых словно сконцентрировалось великое множество самых ярких красок. В сочетании с теплом красноярского солнца — один из лучших способов провести выходной!

Иллюстрация: vk.com/museum_surikov

22 апреля, понедельник

Если и выделять время на ленты из списков «топ-100 шедевров кинематографа», то исключительно с целью наверняка прочувствовать всю их аутентичность. В этот раз можно остановить свой выбор на «Острове проклятых»: 22 апреля оригинальную версию ленты показывают в «Галерее Енисей». И даже если мы знаем, чем все закончится, полное погружение в тот туманный сюрреалистичный лабиринт может стать еще одним путешествием — например, к себе.

Иллюстрация: kinoteatr.ru

23 апреля, вторник

Этот вторник будто создан для тех, кто все еще ждет своего письма из Хогвартса и мечтает о собственном философском камне: 23 апреля в филармонии прозвучат лучшие саундтреки из фильмов о Гарри Поттере.

Иллюстрация: vk.com/potterkrsk

За сказочное исполнение отвечает камерный оркестр Sonorus.

Sonorus — это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества», — так презентуют предстоящее выступление в филармонии.

24 апреля, среда

Музыка при свечах — по-настоящему эффектное действие, красоту которого мы заслужили. Погрузиться в такую волшебную атмосферу можно 24 апреля: в Сибирском институте искусств имени Хворостовского пройдет концерт оркестра Lumos concert.

Предлагаем вам отправиться в захватывающий музыкальный мир „Пиратов Карибского моря“ и ощутить величие звучания органа Дэви Джонса, почувствовать скоротечность времени и погрузиться в бескрайние просторы космоса с музыкой из кинофильма „Интерстеллар“, проникнуться пронзительным скрипичным соло из исторической драмы „Список Шиндлера“. Будут звучать и саундтреки из таких фильмов как „1+1“, „Ла-ла-лэнд“, „Перл Харбор“», — и это только кусочек программы, которую обещают исполнители.

Иллюстрация: lumosconcerts.ru

25 апреля, четверг

Три пингвина, всемирный потоп и лишь два места на Ноевом Ковчеге — так звучит фабула читки «У Ковчега в восемь». 25 апреля пьеса Хуба Ульриха прозвучит в баре «Дело не в тебе». Ее обещают дополнить элементами музыкальных номеров — возможно, в этом секрет успеха читки, которую проводят редко, но настолько метко, что приходится организовывать дополнительные показы. Это, кстати, один из них!

Иллюстрация: Дмитрий Савенков

26 апреля, пятница

Завершить рабочую неделю еще одной премьерой — идея, достойная воплощения. Все для этого уже готово: 26 апреля в «Пушке» пройдет премьерный показ «А сверху все видно».

Иллюстрация: sibdrama.ru

Деревенская трагикомедия поставлена по рассказу Виктора Астафьева «Бабушкин праздник», что автоматически делает ее в чем-то родной и близкой.

Мы сегодня разобщены, какая-то центростремительная сила однажды разбросала нас по квартирам, и сидим теперь каждый сам по себе, соседей не знаем, с близкими, бывает, не видимся месяцами, а то и годами. Нет любви в нас. И этот спектакль — повод поговорить о любви. Именно в ней заключена тайна жизни, ее смысл. В отсутствии любви все мертво», — уверен Борис Плоских, режиссер спектакля.

Увидеть постановку в следующий раз можно будет только в июне, так что советуем не откладывать до лета то, что можно сделать уже на следующей неделе.

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