Наталья Варфоломеева: О работе на ВДНХ можно будет рассказывать внукам

Выставка «Россия» на ВДНХ, пожалуй, один из самых впечатляющих проектов страны за последние годы. Красноярская телеведущая Наталья Варфоломеева побывала там, но не как посетитель, а как экскурсовод.

Международная выставка-форум «Россия» действует в Москве с ноября 2023. Экспозиция знакомит с регионами страны. Каждый подготовил специальную локацию, которая знакомит с природой, культурой и промышленностью. Ранее мы подробно рассказывали о том, как создавалась площадка Красноярского края. За время, которое ведущая телеканала «Енисей» Наталья Варфоломеева отработала экскурсоводом на ВДНХ, она провела 20 экскурсий и прошла всю выставку несколько десятков раз. Что особенно впечатлило, она рассказала специально для DK.RU.

Наталья, как случилось, что вы попали на ВДНХ в качестве экскурсовода?

— Изучать историю Красноярска — мое хобби, несколько месяцев назад я решила отучиться на экскурсовода, прошла государственную аттестацию. Меня сразу же добавили в официальные чаты гидов города, где в том числе приглашали работать на ВДНХ. Я подумала: «Почему бы и нет», — и поехала.

Как вообще была организована работа на ВДНХ?

— Выставка должна представить страну, такой, какая она есть. Рассказать о достижениях, промышленности, о культуре регионов. На мой взгляд, одна из важных целей — проект призван переключить сознание людей с их ожиданий, представлений, какой должна быть страна — на то, какая она есть на самом деле. Обратить внимание, что у нас есть достижения. И, несмотря на все сложности, экспозиция предлагает обращать внимание и на плюсы тоже.

О некоторых регионах посетители даже не слышали, и тем более не бывали там

Работа с посетителями устроена так. Человек приходит на выставку, его приглашают на бесплатную экскурсию. Гиды собирают группы, человек по семь. Павильон разделен на две части. Если упрощать, то одна рассказывает про Сибирь, Дальний Восток и Камчатку, вторая — про остальную часть страны.

Люди в принципе мало путешествуют, и для них узнать о регионах, особенно отдаленных, уже было чем-то вроде приключения. Тем более, что Россия действительно огромная, и побывать везде обычному человеку просто нереально. Представьте, в стране такое количество населенных пунктов, что если заехать в каждый хотя бы на день, то без учета перемещений это все займет 400 лет.

Ты представляла только Красноярский край?

— Рассказывала обо всей стране, не только о нашем регионе. Но каждый раз, когда мы подходили к площадке Красноярского края, испытывала большую гордость, что живу в таком месте, где находятся Столбы, Красноярская ГЭС, Енисей. И, без преувеличений, люди слушали с открытым ртом. И никто, ни один человек из 20 групп, что я провела, ни разу не был в Сибири, притом, что многие не раз летали в Таиланд или Турцию. Никто не знал, что есть такой регион, как Хакасия, с трудом представлял, где находится Кузбасс, не мог отличить Камчатку от Сахалина.

Особенно сильно посетителей впечатляет гигантская фигура, олицетворяющая Енисей

На первой же экскурсии была девушка, которая в финале расплакалась: «Боже, я все это вижу!». Ради таких эмоций и стоит работать.

А что тебя саму больше всего заинтересовало?

— Каждый регион представлял свой стенд. Некоторые были настолько необычными и красивыми, что захотелось обязательно там побывать, например, в Якутии (особенно впечатлила стилизованная коновязь). Или возьмем стенд Хакасии. Он был представлен в виде двух юрт, олицетворявших прошлое и будущее, где можно узнать предсказания от «цифрового шамана». Это стало одним из «магнитов» для посетителей. У входа стояли гигантские жарки, менгиры. Все так красиво, что захотелось тут же оказаться в хакасской степи. Несколько регионов представили скульптуры Даши Намдакова, Забайкалье целых три.

И абсолютно о каждой области можно было узнать что-то удивительное. Например, о горячих источниках в Тюмени. Или о каменном кремле Тобольска, городе, который «отказался» убивать последнего российского царя.

Сразу несколько регионов рассказали о творчестве скульптора Даши Намдакова

Понравилось, что если ты настроен на путешествия, то можно узнать много полезного. Например, на стенде Карелии рассказали, как добраться до Рускеалы, куда еще съездить.

Кстати, про себя поняла, что если большинство жителей Центральной России не были в Сибири и на Дальнем Востоке, то я вообще не знаю эту часть страны. И, например, теперь хочу отправиться в путешествие по Золотому кольцу.

Важно, что каждый регион представлял не только природу и культуру, но и промышленность, и здесь для меня было особенно много открытий. Где-то производят электромобили, добывают соду (это, например, было одним из фишек стенда Башкартостана), гранят алмазы, строят самолеты.

Важно, что регионы рассказывали не только о природе и культуре, но и о производстве, о промышленности

Мы говорили о том, что цель выставки — создать образ страны. И каким он сложился у тебя после работы на ВДНХ?

— Лозунг этой выставки: «Россия — страна возможностей». И этот образ действительно складывается. Солидарна с людьми, которые после окончания экскурсии говорила: «Какая огромная у нас страна!». Конечно, мы все это знаем с детства, но именно на выставке понимание становится особенно отчетливым.

Думаешь, неужели все это у нас есть? Невероятные ресурсы. Красота природная. Каньоны, реки, плато. У каждого региона какое-то производство, нередко масштабное, наукоемкое.

На стенде нашего края представлено устройство красноярской ГЭС. И, наверное, я чуть не впервые задумалась, насколько это самое устройство сложное. Рада, что оказалась причастна к такому невероятному проекту. Многие из коллег говорили, что наша работа на выставке — значимый факт биографии, то, о чем мы будем рассказывать внукам. Наверное, так и есть.

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