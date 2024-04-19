Ближневосточное бистро Mazel Tov в Красноярске закрывается

Ближневосточное бистро Mazel Tov приглашает на последнюю чашечку джезвы перед закрытием. Одновременно ресторанная группа анонсирует открытия новых кофеен.

Ресторанное комьюнити WE ARE (SMITH, Mazel Tov, Veggy, Brooklyn coffee brewers, Villa Roberto) сообщило о закрытии ближневосточного бистро на масштабную реконструкцию.

Напомним, Mazel Tov открылся в Красноярске в декабре 2022. В заведении два зала по 70 кв. м и 65 посадочных мест. В меню представлены блюда кухонь Израиля, Ливана, Турции, Сирии.

В соцсетях ресторанного комьюнити размещено объявление о приглашении на последнюю чашечку джезвы перед закрытием на выходных.

Одновременно WE ARE анонсирует открытие филиалов флагманского проекта SMITH в центре, на Карла Маркса, 134 и на Взлетке (78 Добровольческой бригады, 26).

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