Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.04
94,09
100,53
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ближневосточное бистро Mazel Tov в Красноярске закрывается

Ближневосточное бистро Mazel Tov в Красноярске закрывается
Иллюстрация: WE ARE

Ближневосточное бистро Mazel Tov приглашает на последнюю чашечку джезвы перед закрытием. Одновременно ресторанная группа анонсирует открытия новых кофеен.

#НОВОСТИ

Ресторанное комьюнити WE ARE (SMITH, Mazel Tov, Veggy, Brooklyn coffee brewers, Villa Roberto) сообщило о закрытии ближневосточного бистро на масштабную реконструкцию.

Напомним, Mazel Tov открылся в Красноярске в декабре 2022. В заведении два зала по 70 кв. м и 65 посадочных мест. В меню представлены блюда кухонь Израиля, Ливана, Турции, Сирии.

В соцсетях ресторанного комьюнити размещено объявление о приглашении на последнюю чашечку джезвы перед закрытием на выходных.

Одновременно WE ARE анонсирует открытие филиалов флагманского проекта SMITH в центре, на Карла Маркса, 134 и на Взлетке (78 Добровольческой бригады, 26).  

Читайте по теме:

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точноАнатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точно
  • Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВОЭкс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО
  • Как изменится фуд-корт и первый этаж ТРЦ «Планета» после масштабной смены концепции?Как изменится фуд-корт и первый этаж ТРЦ «Планета» после масштабной смены концепции?
  • В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из КрасноярскаВ ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска
  • Красноярск отличился рекордным ростом цен на квартиры в марте 2024Красноярск отличился рекордным ростом цен на квартиры в марте 2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.