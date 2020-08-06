Черное море и Алтай — куда поедут в августе красноярцы

Чаще всего жители Красноярска выбирали для отдыха Сочи, Анапу и Белокуриху, сообщают эксперты Яндекс.Путешествий. Также в пятерку самых популярных городов вошли Алушта и Ялта.

Помимо этого, аналитики отметили большой интерес красноярцев к путешествию в Москву и Санкт-Петербург. В итоге ТОП-10 популярных направлений, которыми в Красноярске интересуются как минимум в полтора раза чаще, чем в среднем в больших городах, выглядит так:

Сочи Анапа Белокуриха Алушта Ялта Геленджик Санкт-Петербург Евпатория Москва Феодосия

В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть», — говорят в Яндекс.Путешествиях.

В качестве подтверждения этого тезиса «путешественники» приводят данные Яндекс.Маркета. Так, спрос на водные лыжи, вейк- и ниборды в этом июле был более чем в два раза выше, нежели год назад, а спрос на надувные круги и матрасы — в три с лишним раза. Интерес к товарам для походов и отдыха на природе, просевший в апреле, в июне почти сравнялся с прошлогодним уровнем, а в июле был на 9 % выше, чем год назад.

Отчасти дело в эффекте отложенного спроса: все те, кто готовятся к путешествиям в апреле—июне, в этот раз вынуждены были отложить приготовления, потому что было неясно, когда и куда получится поехать», — говорят в Яндексе.

можно отдохнуть за 30-31 тысячу рублей. Примерно во столько же (32,8 тысячи) обойдется неделя в Белокурихе. А вот за отдых в Хакасии и на Байкале придется отдать 45,6 и 54,9 тысячи рублей. Напомним, что в июле этого года минимальные цены недельного отдыха на черноморском побережьи цены были в 3-5 раз ниже стоимости отдыха на Алтае, Байкале или в Хакасии. На сегодня цены подросли, а разброс уменьшился. Так, например, в Сочи и Анапе, по данным Ассоциации туроператоров России,за 30-31 тысячу рублей. Примерно во столько же (32,8 тысячи) обойдется неделя в Белокурихе. А вот за отдых в Хакасии и на Байкале придется отдать 45,6 и 54,9 тысячи рублей.

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