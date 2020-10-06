«Норникель» оценил ущерб природе Таймыра в 21,4 млрд рублей

По оценке Норильско-Таймырской энергетической компании, эта сумма не превышает 21,4 млрд рублей. При этом в НТЭК ссылаются на ту же самую методику расчета, которой пользовался и Росприроднадзор.

НТЭК не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента, но подчеркивает, что с первых минут аварии действовала максимально оперативно и добросовестно, и делала все возможное для минимизации негативных последствий для окружающей среды», - говорится в обращении компании.

Наиболее принципиальные расхождения – по оценке скорости реакции компании на аварийную ситуацию и в расчете объема нефтепродуктов, попавших в водные объекты. Росприроднадзор применил максимально возможный коэффициент длительности негативного воздействия - 5, который используется в случае, если нарушитель не предпринял никаких действий в течение 500 часов (более 20 суток) с момента аварии. Ведомство апеллирует к тому, что последствия разлива топлива за это время не были устранены полностью. НТЭК же парирует, что методика предусматривает применение коэффициента по времени начала работ по ликвидации аварии, а не по времени завершения. Это должно стимулировать компании реагировать на подобные инциденты максимально быстро. Исходя из того, что к устранению аварии приступили в тот же день, НТЭК считает, что коэффициент не должен превышать 1,1.

Также компания оспаривает объемы топлива, попавшего в воду. По оценке Росприроднадзора, которая была проведена 29 июня, из аварийной емкости вылилось 19,1 тыс. тонн. По оценкам НТЭК, основанным на актуальных экспертных данных, - почти на 5 тыс. тонн меньше. Кроме того стороны расходятся в определении площади загрязненной территории и классификации земель (некоторые участки отнесены к плодородным, а не промышленным).

Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. «Норникель» добровольно и добросовестно продолжает финансировать все необходимые расходы. По предварительным расчетам общая сумма затрат по состоянию на сегодняшний день составляет около 12 млрд руб. При определении размера вреда окружающей среде затраты на ликвидацию последствий должны быть учтены», - заявляют в компании.

Первое заседание по иску назначено на 12 октября, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что намерена посетить его лично.

Красноярский эколог, исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские Зелёные» Сергей Шахматов отмечает, что методика оценки ущерба в нынешнем виде имеет множество вариантов трактовки и безусловно нуждается в доработке.

С одной стороны, можно понять желание Светланы Геннадьевны Радионовой и возглавляемой ею службы получить максимально возможную сумму штрафа с природопользователя, так как эти средства будут направлены в федеральный бюджет. Эти огромные деньги будут «неокрашенными» с точки зрения их целевого (экологического) использования и утонут в общих бюджетных расходах страны. С другой стороны, вполне оправданна и понятна позиция и право учредителя НТЭК оплатить обоснованную сумму штрафа - и в этом вопросе точку должен поставить суд. Главное в другом: каковы будут последствия для Красноярского края? Во-первых, чем больше взыщут с загрязнителя, тем меньше основной налогоплательщик региона заплатит налогов в краевой бюджет, а речь о миллиардах. Во-вторых, взысканные платежи совершенно точно не пойдут на восстановление водных объектов и биоразнообразия – так устроен наш налоговый кодекс. Спрашивается, почему штрафы не ушли на очистку и реабилитацию загрязнённой территории, восстановлению биоразнообразия и компенсацию КМНС? И за чей счёт будут проводиться вышеназванные работы?» - задается вопросом Сергей Шахматов.

По его мнению, необходимо найти принцип «золотой середины», который позволит и Росприроднадзору отчитаться о наложенных штрафных санкциях, и «Норникелю» поможет максимально реализовать восстановительные мероприятия без серьезного снижения платежей в бюджет края.