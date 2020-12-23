Красноярск потерял статус самой восточной точки присутствия «Макдоналдс»

«Макдоналдс» открыл первых два предприятия на Дальнем Востоке — в ТРЦ «Черемушки», а также в ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке.

Всего до конца декабря на Дальнем Востоке откроется пять предприятий сети — три во Владивостоке и два в Хабаровске, — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

В течение пяти лет «Макдоналдс» планирует инвестировать в развитие ДВФО более 2 млрд рублей. В декабре компания «ДВРП» стала резидентом свободного порта Владивосток, что позволит ей внести существенный вклад в развитие экономики Дальнего Востока: на первом этапе «Макдоналдс» уже вложил в экономику и развитие Дальневосточного федерального округа более 500 млн рублей. «Макдоналдс» в России — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю которого приходится 25 % налогов, выплаченных предприятиями общепита в России.

На предприятиях сети будут внедрены новейшие системы обслуживания и производства, такие как стандартная кухня с системой Made for You, которая позволяет готовить свежие блюда непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Кроме того, в ближайшее время в ДФО планируется запуск и «МакДоставки», чтобы жители региона смогли воспользоваться услугами компании, не выходя из дома. В дальнейшем в регионе планируют открывать предприятия в том числе с концепцией «МакАвто».

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