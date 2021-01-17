Мэрия просит красноярцев активнее голосовать за благоустройство скверов

Жители города должны выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосовать можно на сайте мэрии, на портале «Активный гражданин» и в районных администрациях.

Голосование продлится до 19 февраля, сейчас в списке представлены 28 скверов и зеленых территорий, в план работ на 2022 год будут внесены те, которые наберут больше всего голосов жителей.

Пока, сообщает пресс-центр мэрии, лидируют набережная Качи и сквер на улице Робеспьера, набирает голоса сквер на Полтавской. В администрации удивлены низкой активностью жителей Советского района, им на выбор предложены восемь объектов.

Активность горожан – обязательное условие получения финансирования из федерального и краевого бюджетов. Если в выборе не будут участвовать сами красноярцы, средства на благоустройство общественных пространств могут не выделить», - подчеркивает пресс-служба мэрии.

Работы по благоустройству включены в нацпроект «Жилье и городская среда», в Красноярске он реализуется с 2017 года. По программе уже преобразились такие знаковые пространства как Ярыгинская и Центральная набережные.

Ярыгинская набережная – один из любимых проектов мэра Красноярска Сергея Еремина, который не раз говорил о концепции «города-парка».

У меня прямо камень с души упал, когда мы сделали Ярыгинскую набережную, — огромное дело сдвинули с мертвой точки! И это только начало. К примеру, делаем Восточный вход на Столбы, ответ левого берега — обустройство Гремячей гривы; получается такой благоустроительный «пинг-понг» между берегами», - рассказывал он DK.ru.

Напомним, благоустройство общественных пространств впервые стало номинацией премии «Человек года» в 2020 году. Номинация получила название «Общественные пространства: частные инициативы». В тройку лидеров по результатам экспертного голосования вошли благоустройство части левобережной набережной реки Енисей, реки Кача и прилегающих территорий, выполненные при участии «Норникеля»; парковая ось (Площадь Революции и сквер Сурикова), благоустроенная при поддержке РУСАЛа, а также благоустройство территории часовни Параскевы Пятницы, проведенное на средства ПАО «Юнипро».