Семьи погибших на недавнем пожаре в Красноярске получат поддержку из краевой казны

Автор фото: Андрей Самсонов. Иллюстрация: ТАСС

На эти цели губернатор региона распорядился выделить деньги из краевого резервного фонда. Семьям бойцов МЧС сегодня передали их государственные награды.