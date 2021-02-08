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Семьи погибших на недавнем пожаре в Красноярске получат поддержку из краевой казны

Семьи погибших на недавнем пожаре в Красноярске получат поддержку из краевой казны
Автор фото: Андрей Самсонов. Иллюстрация: ТАСС

На эти цели губернатор региона распорядился выделить деньги из краевого резервного фонда. Семьям бойцов МЧС сегодня передали их государственные награды.

#НОВОСТИ
Из резервного фонда Красноярского края выделят 4 млн рублей в качестве материальной поддержки семей четырех погибших во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Александр Усс.
 
Напомним, что возгорание склада, принадлежащего компании «Автотрейд-КСК», произошло утром 3 февраля. По прибытии на место, пожарные выяснили, что в здании может оставаться один человек. На его поиски отправилось пять звеньев газодымозащиты, бойцы одного из которых (три человека), потеряв ориентацию в дыму и попав под обрушение кровли, погибли. Их тела нашли после локализации пожара, а тело работника склада чуть раньше.
 
Трое бойцов МЧС указом президента РФ Владимира Путина посмертно награждены орденами Мужества. Их сегодня передал родственникам погибших глава региона.
 
Похоронят погибших пожарных на алее славы на Бадалыке. Церемония прощания состоится 9 февраля 2021 года с 10:00 до 12:00 в левобережном ГорДК.
 
Добавим, что по факту возгорания и гибели людей возбуждены два уголовных дела. Их фигуранты — директор компании «Автотрейд-КСК» и начальник ее административно-хозяйственного отдела на днях задержаны и отправлены в СИЗО.
Автор: Евгений Волошинский
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