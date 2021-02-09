В Красноярске простятся с погибшими пожарными

Происшествие на складе автозапчастей унесло жизни трех бойцов газодымозащиты — они пытались спасти оставшегося в огне человека, но сами стали жертвами стихии.

Сегодня, 9 февраля 2021 года, в Красноярске похоронят пожарных, погибших при ликвидации возгорания на складе автозапчастей компании «Автотрейд-КСК». Об этом региональный Главк МЧС сообщил на своей странице в соцсетях.

Напомним, что пожар случился 3 февраля 2021 года. Бойцы одного из пяти звеньев службы газодымозащиты, отправленных на поиски человека, который остался на горящем складе, потеряли ориентацию в дыму и погибли (как и искомый сотрудник склада). Их тела нашли только после локализации пожара, которому на момент гибели спасателей был присвоен третий уровень сложности.

Приказом президента РФ Владимира Путина старшие прапорщики Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев, а также сержант Максим Рябцев посмертно награждены орденом Мужества.

Церемония прощания пройдет в левобережном ГорДК (проспект Свободный, 48) с 10 до 12 часов.