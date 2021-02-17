Красноярск собирается принять чемпионат РФ по фигурному катанию

Павел Ростовцев, министр спорта края, сообщил, что региональные власти собираются подать заявку на проведение чемпионата РФ по фигурному катанию в 2022 году.

Г-н Ростовцев уточнил, что минспорта края сформирует необходимый пакет документов в апреле-мае текущего года.

Ранее Ростовцев заявлял, что арена «Кристалл» готова предоставить площадку для подготовки фигуристов к зимним Олимпийским играм 2022 года.

Напомним, что Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге, а предыдущий турнир 2020 года принял Челябинск.

Напомним, что 3-5 февраля текущего года Красноярск принял участников юниорского чемпионата России по фигурному катанию на «Кристалл Арене» февраля. Однако не обошлось без ограничений по загрузке зала – не более 50% мест.

По теме

Билеты на юниорский чемпионат России по фигурному катанию поступили в продажу

Соревнования пройдут в «Кристалл Арене» 3-5 февраля. Накануне было принято решение пустить на трибуны зрителей, но с соблюдением требований по загрузке зала – не более 50% мест.