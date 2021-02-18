Олег Дерипаска обвинил ЦБ в падении экономики

Бизнесмен Олег Дерипаска связал политику Центробанка с падением экономики России и доходов населения. Об этом миллиардер написал TG-канале.

ЦБ РФ, проведя депозитные аукционы по изъятию дешевых свободных средств из финансовой системы нашей страны, с запредельным цинизмом продолжил разрушать последние надежды на экономический рост в этом году», — сообщил Дерипаска.

Г-н Дерипаска считает, что данные шаги противоречат не только работе правительства, но и поручениям президента, а также увеличивают эффективность американских экономических санкций, — сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, Дерипаска, экс-руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group, неоднократно высказывался против Банка России, заявляя, что политика регулятора не обеспечивает экономический рост.

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