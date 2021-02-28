Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Красноярска в сфере производства

Аналитики портала «Работа.ру» изучили базу вакансий и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы на производстве в столице края.

Третье место

в рейтинге высоких зарплат занимает швейная промышленность. Швея в сети меховых салонов может получать зарплату до 70 тыс. рублей в месяц.

Немногим отстает сварщик-аргонщик — до 65 тыс. рублей. Для трудоустройства необходим опыт от 1 года, ответственность и умение работать в команде. Работа в теплом цеху с комнатой отдыха и душем.

До 60 тыс. рублей предлагается бетонщику, который будет заниматься армированием и заливкой опор линий электропередач. Опыт работы от 1 года. Требуется активность, ответственность и честность.

Второе место

у закройщика в компании по производству аэролодок, работодатель готов ему платить 80 тыс. рублей. В обязанности работника входит раскрой, снятие мерок и построение лекала. Для трудоустройства необходим опыт работы на производстве от 1 года и профильное образование. Работать предстоит в районе Бобрового Лога по стандартному графику 5/2.

Первое место

получает машинист буровой установки, его зарплата составляет 120 тыс. рублей. Требуется «бурить скважины на воду и перебазировать технику с одного объекта на другой». Необходимые умения — управлять буровым гидравлическим станком, пользоваться сварочным аппаратом, ремонтировать рабочую технику и установку.

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