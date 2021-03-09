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Бар «Че Почем» вернется на барную карту Красноярска

Бар «Че Почем» вернется на барную карту Красноярска
Иллюстрация: 24fusion.ru

После очередных изменений в антиковидный указ губернатора Красноярского края, ранее закрывшиеся га карантин заведения, стали массово возвращаться в строй.

#НОВОСТИ
Красноярский бар «Че почем» снова начнет работать с 11 марта. Об этом сообщили в Instagram заведения.
Начинаем работать, как в старые добрые времена», — сказано в посте.
Заведение закрылось в начале ноября 2020 года, из-за ограничений времени работы, которые сказались на его рентабельности. Временно оно открывалось в конце года, но только на выходные.
 
С 10 марта, согласно новой версии антиковидного указа губернатора, общепиту больше не нужно закрываться в 23:00. Вероятно с этим связано массовое возвращение в строй местных баров и клубов — к примеру ,о своем скором открытии объявили дрыга-бар «Лошадка» и клуб «ФЛЭТ».
Автор: Евгений Волошинский
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