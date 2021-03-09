Бар «Че Почем» вернется на барную карту Красноярска
После очередных изменений в антиковидный указ губернатора Красноярского края, ранее закрывшиеся га карантин заведения, стали массово возвращаться в строй.
Красноярский бар «Че почем» снова начнет работать с 11 марта. Об этом сообщили в Instagram заведения.
Начинаем работать, как в старые добрые времена», — сказано в посте.
Заведение закрылось в начале ноября 2020 года, из-за ограничений времени работы, которые сказались на его рентабельности. Временно оно открывалось в конце года, но только на выходные.