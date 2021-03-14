Красноярск ожидает скорого появления клещей

Пик жалоб на присасывание паразитов наступает в мае-июне, а закрывается сезон лишь в сентябре, — предупреждает Роспотребнадзор.

В ведомстве напоминают, что клещевой энцефалит — вирусная инфекция, которая протекает с лихорадкой, интоксикацией и поражением ЦНС, нередко болезнь принимает хроническое течение, может привести к летальному исходу. Эффективным методом профилактики является прививка от энцефалита.

Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок — двух вакцинаций с интервалом от 1…3 до 5…7 месяцев и ревакцинации через 9…12 месяцев. Три прививки — это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Далее следуют отдаленные ревакцинации — прививка 1 раз в 3 года. Существует и ускоренная схема иммунизации, при которой вакцина вводится 2 раза с интервалом в 1 месяц, в том числе в летний период. Но прививки надо делать не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита. Еще одну вакцинацию нужно сделать через год, а далее каждые 3 года проводить ревакцинацию», — напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.