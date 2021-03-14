Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.03
73,50
87,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает скорого появления клещей

клещевой энцефалит — вирусная инфекция
клещевой энцефалит — вирусная инфекция. Иллюстрация: rossaprimavera.ru

В 2020 году первые случаи встречи жителей с клещами были зарегистрированы в первой декаде марта. Обычно период начала активности приходится на конец марта.

#НОВОСТИ

Пик жалоб на присасывание паразитов наступает в мае-июне, а закрывается сезон лишь в сентябре, — предупреждает Роспотребнадзор.

В ведомстве напоминают, что клещевой энцефалит — вирусная инфекция, которая протекает с лихорадкой, интоксикацией и поражением ЦНС, нередко болезнь принимает хроническое течение, может привести к летальному исходу. Эффективным методом профилактики является прививка от энцефалита.

Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок — двух вакцинаций с интервалом от 1…3 до 5…7 месяцев и ревакцинации через 9…12 месяцев. Три прививки — это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Далее следуют отдаленные ревакцинации — прививка 1 раз в 3 года. Существует и ускоренная схема иммунизации, при которой вакцина вводится 2 раза с интервалом в 1 месяц, в том числе в летний период. Но прививки надо делать не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита. Еще одну вакцинацию нужно сделать через год, а далее каждые 3 года проводить ревакцинацию», — напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По теме

Компания «Сисим» выплатила 180 млн рублей за экологический ущерб

Компания «Сисим» погасила иск от природоохранной прокуратуры, возместив таким образом ущерб, нанесенный прорывом дамб.

22.02.2021
Новости ДК
Красноярск

Роспотребнадзор и «КрасКом» расследуют отравления водой в красноярском Студгородке

По словам местных жителей, проблемы с водой начались после ремонта водозабора, от которого запитаны дома пострадавших. Коммунальщики проверяют ее на микробиологию.

02.02.2021
Новости ДК
Красноярск

Мошенники шантажируют красноярских бизнесменов именем Роспотребнадзора

Краевой Роспотребнадзор предупредил красноярцев об активизировавшихся мошенниках.

22.12.2020
Новости ДК
Красноярск

Красноярцы обладают самым высоким коллективным иммунитетом к ковиду в стране

Роспотребнадзор закончил обрабатывать результаты исследования популяционного иммунитета в регионах. Результаты стали хорошей новостью для жителей Красноярского края.

13.11.2020
Новости ДК
Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дачи у БСМП снесут ради комплексной застройкиДачи у БСМП снесут ради комплексной застройки
  • Красноярску пообещали аномально теплый мартКрасноярску пообещали аномально теплый март
  • В Красноярске выбрали лучший товарный знак 2020 годаВ Красноярске выбрали лучший товарный знак 2020 года
  • Атомную подводную лодку «Красноярск» спустят на воду в августеАтомную подводную лодку «Красноярск» спустят на воду в августе
  • «Новая волна» коронавируса ожидается этой весной«Новая волна» коронавируса ожидается этой весной
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.