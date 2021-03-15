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Красноярские хоккеисты с мячом вышли в финал чемпионата России

Красноярские хоккеисты с мячом вышли в финал чемпионата России
Иллюстрация: goprosport.ru

На днях в столице региона состоялся матч полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. На льду встретились местный «Енисей» и «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.

#НОВОСТИ

Первую серию матча, которая проходила в Хабаровске, «Енисей» проиграл. Вторую выиграли, третья стала определяющей для борьбы за чемпионский титул.

Игра проходила на крытом катке «Енисей». Значимым стал период в середине первого тайма, когда менее чем за четыре минуты хозяева трижды поразили ворота гостей. В итоге упорной борьбы победу одержали красноярцы и вышли в финал, где встретятся с московской командой «Динамо».

Чемпионат пройдет в Красноярске 21 марта.

Напомним, что «Енисей» был чемпионом четыре раза, последний раз далеком в 2016 году.

Для болельщиков, не попавших на стадион, организованы прямые трансляции на YouTube-канале клуба ХК «Енисей».

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Автор: Петр Савельев
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