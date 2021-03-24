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Темы КЭФ-2021: «Новые механизмы привлечения капиталов в регионы»

Темы КЭФ-2021: «Новые механизмы привлечения капиталов в регионы»
Иллюстрация: кэф21.рф

На КЭФ-2021 14 и 15 апреля пройдет трек «Инвестиции в настоящее и будущее России» в формате коммуникативной площадки для экспертов, бизнеса и представителей власти.

#НОВОСТИ

В ходе форсайт-сессии участники трека обсудят конкурентные преимущества российских регионов, приоритетные проекты и зоны ускоренного развития территорий, такие как ОЭЗ и ТОСЭР, меры господдержки — факторы, которые учитываются инвесторами в принятии решений.

Дискуссионная программа трека дает участникам возможность сформулировать четкие запросы в адрес потенциальных партнеров, найти способы эффективного сотрудничества между инвесторами, инициаторами проектов и регионами, а также обсудить механизмы финансирования проектов и государственно-частного партнерства», - цитирует слова Сергея Ладыженко, гендиректора Корпорации развития Енисейской Сибири, пресс-служба администрации Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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