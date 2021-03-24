Темы КЭФ-2021: «Новые механизмы привлечения капиталов в регионы»

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На КЭФ-2021 14 и 15 апреля пройдет трек «Инвестиции в настоящее и будущее России» в формате коммуникативной площадки для экспертов, бизнеса и представителей власти.