Темы КЭФ-2021: «Новые механизмы привлечения капиталов в регионы»
На КЭФ-2021 14 и 15 апреля пройдет трек «Инвестиции в настоящее и будущее России» в формате коммуникативной площадки для экспертов, бизнеса и представителей власти.
В ходе форсайт-сессии участники трека обсудят конкурентные преимущества российских регионов, приоритетные проекты и зоны ускоренного развития территорий, такие как ОЭЗ и ТОСЭР, меры господдержки — факторы, которые учитываются инвесторами в принятии решений.
Дискуссионная программа трека дает участникам возможность сформулировать четкие запросы в адрес потенциальных партнеров, найти способы эффективного сотрудничества между инвесторами, инициаторами проектов и регионами, а также обсудить механизмы финансирования проектов и государственно-частного партнерства», - цитирует слова Сергея Ладыженко, гендиректора Корпорации развития Енисейской Сибири, пресс-служба администрации Красноярского края.
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