На Таймыре стартовала еще одна экспедиция: ученые ищут следы дизтоплива

Экспедиция «Фонда полярных исследований» Артура Чилингарова начала сбор проб для оценки техногенного влияния на экологию Таймыра. Ученые отберут 27 проб, пока держится снежный покров.

Как сообщает ТАСС, первый отряд экспедиции отправила на озеро Пясино, а также исследует бассейн реки Пясина. Экспедиция продлится 10 дней.

У экспедиции две задачи, первая - определить, как повлияло дизельное топливо на группы биоты - фитопланктон, зоопланктон, бентос, ихтиофауна, которые мы изучаем и собираем. И второе направление - оценить влияние техногенных факторов на экологию района. Эти данные экспедиция будет собирать и исследовать в течение года в разные сезоны», цитирует ТАСС руководителя научно-исследовательской группы Сергея Яковлева.

Как пояснили DK.ru в пресс-службе «Норникеля», экспедиция пройдет по ходу вероятного распространения нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 и проверит состояние водоемов. Эти исследования помогут увидеть картину в динамике, поскольку их результаты будут интегрировать с итогами других исследований, проводившихся на Таймыре в 2020 году. В частности, этно-экологическим исследованием, сделанным Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и рекомендациями Большой Норильской экспедиции.

Кстати, следующий этап БНЭ должен стартовать летом 2021 года. По результатам исследований ученые должны подготовить рекомендации по восстановлению экосистемы Таймыра, в том числе для снижения накопленного эффекта техногенного воздействия за годы освоения Севера.

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