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На Таймыре стартовала еще одна экспедиция: ученые ищут следы дизтоплива

Отбор проб в ходе Большой Норильской экспедиции в 2020 году
Отбор проб в ходе Большой Норильской экспедиции в 2020 году. Иллюстрация: nornikel.ru

Экспедиция «Фонда полярных исследований» Артура Чилингарова начала сбор проб для оценки техногенного влияния на экологию Таймыра. Ученые отберут 27 проб, пока держится снежный покров.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС, первый отряд экспедиции отправила на озеро Пясино, а также исследует бассейн реки Пясина. Экспедиция продлится 10 дней.

У экспедиции две задачи, первая - определить, как повлияло дизельное топливо на группы биоты - фитопланктон, зоопланктон, бентос, ихтиофауна, которые мы изучаем и собираем. И второе направление - оценить влияние техногенных факторов на экологию района. Эти данные экспедиция будет собирать и исследовать в течение года в разные сезоны», цитирует ТАСС руководителя научно-исследовательской группы Сергея Яковлева.

Как пояснили DK.ru в пресс-службе «Норникеля», экспедиция пройдет по ходу вероятного распространения нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 и проверит состояние водоемов. Эти исследования помогут увидеть картину в динамике, поскольку их результаты будут интегрировать с итогами других исследований, проводившихся на Таймыре в 2020 году. В частности, этно-экологическим исследованием, сделанным Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и рекомендациями Большой Норильской экспедиции.

Кстати, следующий этап БНЭ должен стартовать летом 2021 года. По результатам исследований ученые должны подготовить рекомендации по восстановлению экосистемы Таймыра, в том числе для снижения накопленного эффекта техногенного воздействия за годы освоения Севера.

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Автор: Наталья Кобец
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