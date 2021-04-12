Segezha Group собирается провести IPO на 30 млрд рублей

Лесопромышленный холдинг, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, объявил о планах провести IPO на Московской бирже, чтобы привлечь до 30 млрд рублей на инвестпрограмму.

Глобальными координаторами и букраннерам IPO компания выбрала JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал», а в качестве бурканнеров также Alfa Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA Securities и «Ренессанс Капитал», — сообщает РБК.

Поступления от IPO будут направлены на финансирование инвестпрограммы — бизнес-план включает инвестпроекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд рублей в 2021–2025 годах.

АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году. Сейчас это один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

В Красноярском крае Segezha Group владеет в частности Лесосибирским ЛДК № 1.

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