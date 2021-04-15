RSBI: деловая активность красноярских бизнесменов выше московских

Исследование Индекса RSBI показало рост деловой активности МСБ в феврале 2021 года до 51,6 пунктов впервые за последний год, что говорит о том, что настроения бизнеса вышли в зону роста.

В целом Индекс зафиксировал позитивные ожидания, однако на восстановление докризисных показателей в части продаж потребуется время.

При этом деловая активность МСБ в Красноярском крае в четвертом квартале была выше, чем Москве, Краснодарском крае и других крупнейших регионах по количеству представителей малого и среднего бизнеса. Региональный бизнес постепенно восстанавливается и готов развиваться», — заявил Константин Безматерных, региональный директор офиса «Красноярский» ПСБ в рамках деловой программы Красноярского экономического форума.

Кроме того, представители МСБ активно участвуют в госзакупках и сейчас их доля достигла 28%. Крупные заказчики со своей стороны стремятся создавать условия не только для участия МСБ, но и для дальнейшей работы по этим контрактам.

Сегодня мы можем отметить, что 43% предпринимателей имеют опыт участия в госзакупках. По мнению субъектов МСБ, такое участие стало более технически доступным. 31% опрошенных предпринимателей заверили, что сдерживающим фактором порой может выступать нехватка капиталоемкости, в решении этой задачи помогают банковские гарантии и финансирование», - отметил представитель ПСБ.

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