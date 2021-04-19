Валюту на бирже скоро сможет купить любой красноярец

С 26 апреля Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными валютами на сумму от $1. Данное нововведение расширит возможности обмена валюты клиентов для собственных нужд.

Руководство Московской биржи объясняет введение нового сервиса массовым притоком розничных инвесторов на биржу. По состоянию на январь 2021 года количество физических лиц, имеющих брокерский счет, составило 9,4 млн человек против 4,1 млн годом ранее.

Новый сервис сделает торговлю для розничных игроков более доступной, что поможет дальнейшему развитию финансового рынка в РФ. С другой стороны, нововведение может доставить ряд проблем кредитным учреждениям — банки, у которых нет лицензии на осуществление брокерской деятельности, рискуют потерять значительную часть комиссионных при обмене валюты.

Наибольшую выгоду получат финансовые организации, которые активно начали развивать свои посреднические услуги на фондовом рынке. Согласно рейтингу Московской биржи, в марте 2021 года лидерами по объему клиентских операций на валютной паре «доллар США – российский рубль» являются: ФГ БКС с оборотом 3,3 трлн рублей, ООО «МКБ Инвестиции» – 2,6 трлн, АО «Тинькофф Банк» – 1,7 трлн.

По теме