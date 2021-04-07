Курс европейской валюты превысил 92 рубля
Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 24 марта 2021 года, — по статистике торговых сессий Московской межбанковской валютной биржи.
Курс валюты США, в свою очередь, превысил 78 рублей. Это произошло впервые с 16 ноября 2020 года.
Официальный курс доллара, установленный Банком России на 7 апреля, составил 76,38 рубля. Евро финансовый регулятор оценил в 90,18 рубля.
На ослабление рубля влияют санкционные и внутриполитические риски, и кроме того, ускорение инфляции, а также возврат Минфина к покупкам валюты в рамках бюджетного правила (в марте Минфин купил валюту на ₽148,1 млрд и в апреле предполагает увеличить сумму до ₽185,7 млрд), — пишет РБК со ссылкой на банковских аналитиков.
По теме
-
Факторинг как инструмент развития бизнеса
Факторинг оказался особенно востребованным у поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и ритейла, позволив бизнесу во время пандемии обеспечить бесперебойные цепочки поставок.06.04.2021Новости ДККрасноярск
-
Тренд на инвестиции: почему в России растет количество частных инвесторов
Еще несколько лет назад интерес к инвестициям проявляли лишь десятые доли населения России — сегодня количество частных инвесторов превысило отметку в 10 млн человек.07.04.2021Новости ДККрасноярск
-
Павел Дуров и Илон Маск ворвались в топ миллиардеров: за год их состояние выросло в 5 раз
Forbes оценил состояние основателя мессенджера Telegram в $17,2 млрд против $3,4 млрд годом ранее, а главы Tesla — в $151 млрд против $24,6 млрд. Маск стал вторым во всемирном рейтинге миллиардеров.06.04.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
СБЕР — партнер в бизнесе и навигатор в жизни
Прошедший год в режиме стресс-теста проверил не только компании, но и целые отрасли и экономику страны на прочность и способность адаптивных решений в меняющейся реальности.
Банк «Открытие» начинает охоту на инвестиционные проекты
Банк «Открытие» планирует играть еще более заметную роль в финансировании инвестиционных проектов в Красноярске. И не исключает возможности присмотреть их на Красноярском экономическом форуме.
ИП могут бесплатно оформить корпоративную карту в Банке «Левобережный»
Ранее выпуск таких карт был доступен лишь для юридических лиц, а индивидуальные предприниматели могли пользоваться только бизнес-картами. Можно выбрать из трех платежных систем.
-
Факторинг как инструмент развития бизнеса
Факторинг оказался особенно востребованным у поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и ритейла, позволив бизнесу во время пандемии обеспечить бесперебойные цепочки поставок.06.04.2021Новости ДККрасноярск
-
СБЕР — партнер в бизнесе и навигатор в жизни
Прошедший год в режиме стресс-теста проверил не только компании, но и целые отрасли и экономику страны на прочность и способность адаптивных решений в меняющейся реальности.05.04.2021Новости ДККрасноярск