Курс европейской валюты превысил 92 рубля

Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 24 марта 2021 года, — по статистике торговых сессий Московской межбанковской валютной биржи.

Курс валюты США, в свою очередь, превысил 78 рублей. Это произошло впервые с 16 ноября 2020 года.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 7 апреля, составил 76,38 рубля. Евро финансовый регулятор оценил в 90,18 рубля.

На ослабление рубля влияют санкционные и внутриполитические риски, и кроме того, ускорение инфляции, а также возврат Минфина к покупкам валюты в рамках бюджетного правила (в марте Минфин купил валюту на ₽148,1 млрд и в апреле предполагает увеличить сумму до ₽185,7 млрд), — пишет РБК со ссылкой на банковских аналитиков.

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