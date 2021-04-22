Красноярские дороги отремонтируют инфракрасной регенерацией

В Красноярске приступили к ямочному ремонту. Кроме традиционного подхода используется и экспериментальные технологии.

Как рассказали в УДИБ, при работах на ул. Калинина используется технология инфракрасной регенерации асфальтового покрытия.

Новый асфальт «вклеивается» в старый под воздействием высокой температуры. Результат — идеально ровная поверхность, отсутствие швов и длительный гарантированный срок службы», — рассказали в УДИБе.

Также на этой неделе в рамках содержания улично-дорожной сети начался ремонт улиц Качинской и 60 лет Образования СССР — на этих магистралях ямочный ремонт проводят «крупными картами», то есть покрытие восстанавливают на больших участках.

Напомним, что ранее прокуратура вынесла представление руководителю МКУ «УДИБ» по нарушениям содержания дорог по шести десяткам адресов.

Между тем, при недавней корректировке бюджета краевого центра на поддержание в нормативном состоянии дорог было выделено дополнительно 200 млн рублей.

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