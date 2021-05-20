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Скидка за оплату электротранспорта отменена в Красноярске из-за пандемии

ЗиУ-682Г-018 [Г0Р], № 1059, Красноярск, троллейбусное депо №1
ЗиУ-682Г-018 [Г0Р], № 1059, Красноярск, троллейбусное депо №1. Иллюстрация: transphoto.org

С первого дня лета стоимость проезда на общественном электрическом транспорте по безналичному расчету составит 22 рубля.

#НОВОСТИ

В Красноярске в трамваях и троллейбусах отменили скидку за безналичную оплату. Сейчас при стоимости проезда 22 рубля можно было рассчитаться картой и проехать до нужной остановки за 20 рублей.

В настоящее время в электротранспорте действуют три вида безналичной оплаты проезда: мобильное приложение «Транспорт Красноярска», транспортные и социальные, а также банковские карты.

Учитывая значительный рост расходов в пандемию и общее снижение доходов, экономической возможности предоставлять скидку на безналичный расчет в трамваях и троллейбусах больше нет. Однако мы не отказываемся от этой идеи, и по окончанию финансового года снова вернемся к этому вопросу», — заявила Мария Бочкарева, замгендиректора МП «Городской транспорт».

 

Автор: Петр Савельев
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