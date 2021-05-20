Скидка за оплату электротранспорта отменена в Красноярске из-за пандемии
С первого дня лета стоимость проезда на общественном электрическом транспорте по безналичному расчету составит 22 рубля.
В Красноярске в трамваях и троллейбусах отменили скидку за безналичную оплату. Сейчас при стоимости проезда 22 рубля можно было рассчитаться картой и проехать до нужной остановки за 20 рублей.
В настоящее время в электротранспорте действуют три вида безналичной оплаты проезда: мобильное приложение «Транспорт Красноярска», транспортные и социальные, а также банковские карты.
Учитывая значительный рост расходов в пандемию и общее снижение доходов, экономической возможности предоставлять скидку на безналичный расчет в трамваях и троллейбусах больше нет. Однако мы не отказываемся от этой идеи, и по окончанию финансового года снова вернемся к этому вопросу», — заявила Мария Бочкарева, замгендиректора МП «Городской транспорт».