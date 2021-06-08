Красноярскстат посчитал, сколько стульев в Енисейской Сибири

Специалисты статистической службы подвели итоги четырех месяцев работы мебельных производств в 2021 году. Видимо, на это их вдохновили Ильф, Петров и «12 стульев».

Итак, с января по апрель 2021 года в Красноярском крае произведено 4 776 деревянных стульев, в Хакасии – 361 штука, в Тыве – 370 штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Красноярском крае их выпуск увеличился на 30 процентов, в Хакасии – в 2,3 раза, в Тыве – на 35%.

Такую точность в измерения в Красноярскстате объясняют переработкой методологии получения данных. В частности, запуск «нулевой фазы» специально разработанной для переписи населения BI-платформы – цифровой системы отображения регулярных статданных.

В ведомстве отмечают, что сейчас уже половина статнаблюдений переведена в электронный вид, в следующем году вся статистика должна стать цифровой.