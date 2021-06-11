Красноярск ожидает шоу дронов в честь Дня города
День города в этот раз растянется на четыре – с 24 по 27 июня, сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на главу города Сергея Еремина.
После совещания мэра появились первые подробности. Впервые в День города пройдет шоу дронов. Так же горожане и гости краевого центра смогут насладиться мультимедийной экспозицией «Волшебный лес» и парадом фуд-траков.
Кроме того, ко Дню города приурочено проведение I Международного паркового форума, Всероссийской робототехнической олимпиады и шоу «Подиум зрелой красоты».
Одной из самых массовых площадок будет являться перекрытый для транспорта центральный проспект старой части города, где в выходные будет работать проект «В центре Мира».
Всего в программе запланировано больше 40 форматов. Полный список с подробным расписанием будут в скором времени опубликованы в сети.
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