Горсовет: Красноярские депутаты отчитались о доходах

Депутаты Красноярского городского совета опубликовали декларации за 2020 год. «ДК Красноярск» подвел рейтинг самых обеспеченных народных избранников.

Первое место

Единорос Талех Махмудов, гендиректор клиники восстановительной терапии «Бионика», заработал 69,75 млн рублей, что на 10 млн больше, чем годом ранее. Он владеет земельным участком, жилым домом площадью 128 кв. м, а также 20 нежилыми помещениями.

Второе место

Справедливоросс Константин Сенченко по итогам 2020-го заработал 59,8 млн рублей, что более чем вдвое превосходит доход за 2019 год (26,9 млн). В декларации г-на Сенченко поименованы несколько земельных участков и нежилых помещений, доля в торговом комплексе, отапливаемый склад и цех.

Супруга Сенченко заработала за 2020 год больше супруга — 63,7 млн рублей. Она владеет квартирой, двумя земельными участками, несколькими нежилыми помещениями, кабельными ЛЭП, тепло- и электросетями, а также двумя автомобилями марки BMW.

Третье место

Либерал-демократ Захар Енджиевский, генеральный директор строительной компании «СтройТехМонтаж», заработал 23,41 млн рублей. Депутат имеет в собственности два земельных участка, дом, квартиру, несколько нежилых помещений, а также BMW X3 и Hyundai Solaris.

Почетное четвертое

Либерал-демократ Роман Рыбаков и 15,4 млн годового дохода. В собственности депутата 9 земельных участков и здание.

Круглый счет

Замыкает топ-5 самых состоятельных депутатов Горсовета единорос, олимпийский чемпион, Николай Олюнин с доходом в 11,92 млн рублей. Во владении депутата оказалось более 50 земельных участков, доля в квартире, три Mercedes, Audi Q7, Nissan March, а также две Lada Largus — легковая и грузовая.

Немногим отстал единорос Александр Дроздов с 11,35 млн рублей.

Спикер Горсовета и член «Единой России» Наталия Фирюлина указала доход в 3,9 млн рублей.

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