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В Красноярске спрос на айтишников достиг рекордного уровня

В Красноярске спрос на айтишников достиг рекордного уровня
Иллюстрация: kartinkinaden.ru

В крае с апреля по июнь количество опубликованных работодателями заявок увеличилось в 2,6 раза, посчитали аналитики HeadHunter.

#НОВОСТИ

Это свидетельствует о том, что развитие IT сферы в регионе соответствует общероссийским темпам. В среднем по России спрос на IT работников увеличился в 2,7 раза.

Сейчас в IT-сфере самыми востребованными являются программисты и разработчики. Их доля на рынке труда составляет 39%. Растет спрос на специалистов по коммуникациям и инженерах. Люди стремятся попасть в данную отрасль в первую очередь из-за высоких заработков.

Также привлекательным фактором является возможность работать удалённо. Сейчас в Красноярском крае таких предложений порядка 22%. Ещё 8% вакансий приходится на гибкий график. При этом уже сейчас удалённо работает около 44%, а порядка 30% выполняют обязанности, имея возможность выбирать время для этого.

Сейчас в регионе средняя зарплата достигает 57,6 тыс. рублей. Самые высокие доходы в IT-сфере получают в Новосибирске — до 91 тыс. Более половины вакансий требуют от сотрудника опыта работы, но дефицит кадров заставляет работодателей нанимать молодых специалистов без опыта, только получивших профессиональное образование. При этом установлено, в 23% случаев соискатели работы указывают в резюме данные, не соответствующие их действительному уровню знаний, а ещё в 46% нанятый сотрудник не может продемонстрировать своих навыков» - рассказала Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь».

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Автор: Петр Савельев
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