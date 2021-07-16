В Красноярске стартует программа «Мама-предприниматель»

Мамы, которые хотят открыть свое дело, могут бесплатно пройти тренинг по менеджменту, финансам и маркетингу, а также выиграть 100 тысяч рублей на открытие своего дела

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» стартует 2 августа, она – часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Принять участие в тренинге могут жительницы Красноярского края, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске и при этом хотят открыть свое дело или занимаются бизнесом меньше года.

Приём заявок на бесплатное бизнес-обучение проходит на сайте mama-predprinimatel.ru и продлится до 26 июля 2021 года. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в Красноярск в центр «Мой бизнес» на обучение предпринимательству.

За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности.

Главный приз – это денежный грант на 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

Образовательная программа «Мама-предприниматель» стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

В 2019 году была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За несколько лет в программе приняли участие более 5600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес.

В Красноярском крае проект уже в течение четырех лет реализует центр «Мой бизнес». В 2020 году за право получить грант на развитие бизнеса боролись мамы из Красноярска, Минусинска, Назарова, Сосновоборска и поселка Курагино. Победительницей конкурса стала Марина Маркидонова из Курагинского района, производитель сладостей из таёжных орехов, ягод и трав под брендом «Большая шишка».

В 2019 году первое место в конкурсе бизнес-идей заняла концепция «Душевная керамика» Екатерины Катышевой. В 2018 году конкурс выиграла многодетная мама Алёна Барсукова. Обе победительницы представляли город Красноярск.

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