Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.07
74,21
87,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске стартует программа «Мама-предприниматель»

Марина Маркидонова
Марина Маркидонова. Иллюстрация: пресс-служба Агентства развития МСП

Мамы, которые хотят открыть свое дело, могут бесплатно пройти тренинг по менеджменту, финансам и маркетингу, а также выиграть 100 тысяч рублей на открытие своего дела

#НОВОСТИ

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» стартует 2 августа, она – часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Принять участие в тренинге могут жительницы Красноярского края, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске и при этом хотят открыть свое дело или занимаются бизнесом меньше года.

Приём заявок на бесплатное бизнес-обучение проходит на сайте mama-predprinimatel.ru и продлится до 26 июля 2021 года. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в Красноярск в центр «Мой бизнес» на обучение предпринимательству.

За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности.

Главный приз – это денежный грант на 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

Образовательная программа «Мама-предприниматель» стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». 

В 2019 году была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За несколько лет в программе приняли участие более 5600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. 

В Красноярском крае проект уже в течение четырех лет реализует центр «Мой бизнес». В 2020 году за право получить грант на развитие бизнеса боролись мамы из Красноярска, Минусинска, Назарова, Сосновоборска и поселка Курагино. Победительницей конкурса стала Марина Маркидонова из Курагинского района, производитель сладостей из таёжных орехов, ягод и трав под брендом «Большая шишка».

В 2019 году первое место в конкурсе бизнес-идей заняла концепция «Душевная керамика» Екатерины Катышевой. В 2018 году конкурс выиграла многодетная мама Алёна Барсукова. Обе победительницы представляли город Красноярск.

Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского краяСергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края
  • Суд арестовал имущество Анатолия БыковаСуд арестовал имущество Анатолия Быкова
  • ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском краеПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском крае
  • Жару в Красноярске сменят дождь и ураганЖару в Красноярске сменят дождь и ураган
  • «Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.