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«Семь шефов за столом» — 0.75 Please отметит свой день рожденья необычным гала-ужином

«Семь шефов за столом» — 0.75 Please отметит свой день рожденья необычным гала-ужином
Иллюстрация: instagram.com/075please

Ресторан соберет семь именитых шеф-поваров России, шестеро из которых приедут из других городов. Большая часть гостей впервые окажется в Красноярске (по крайней мере в качестве шеф-поваров).

#НОВОСТИ
Ресторан 0.75 Please даст большой гала-ужин, приуроченный к дню рождения заведения. Об этом DK.RU рассказали организаторы мероприятия.
Детали ужина не раскрываются. Но известно, что это будет восемь курсов с винным или б/а сопровождением.
 
Готовить же будут семеро именитых российских поваров:
  • Владимир Чистяков (Buro Tsum, Grace, Москва);
  • Антон Ковальков (Fish Fetish, Москва);
  • Руслан Закиров (hidden, кузня, Санкт-Петербург);
  • Антон Исков (Ма, SVCH, Санкт-Петербург);
  • Булат Ибрагимов (Артель, Казань);
  • Максим Любимов (Leo, Ростов-на-Дону);
  • Роман Киселёв (0.75 please, Красноярск).
Из этого состава красноярцам уже знаком Максим Любимов (он давал гала-ужин в 0.75 Please) и Владимир Чистяков (кормил горожан в «Историях»). С остальными же (кроме Романа Киселёва, конечно) красноярцы встретятся впервые.
 
Состоится гала-ужин 11 августа.
В этот день мы закроем ресторан, чтобы пригласить в винный и гастрономический зал 60 гостей», — говорят организаторы.
Напомним, что в этом году 0.75 Please отмечает свое пятилетие.
 
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Ресторанный бизнес — визитная карточка Красноярска. Несмотря на ограничения в 2020 году, он выстоял: продолжают открываться новые заведения, рестораторы получают международные премии за свои проекты.

 
 
Автор: Евгений Волошинский
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