«Семь шефов за столом» — 0.75 Please отметит свой день рожденья необычным гала-ужином
Ресторан соберет семь именитых шеф-поваров России, шестеро из которых приедут из других городов. Большая часть гостей впервые окажется в Красноярске (по крайней мере в качестве шеф-поваров).
- Владимир Чистяков (Buro Tsum, Grace, Москва);
- Антон Ковальков (Fish Fetish, Москва);
- Руслан Закиров (hidden, кузня, Санкт-Петербург);
- Антон Исков (Ма, SVCH, Санкт-Петербург);
- Булат Ибрагимов (Артель, Казань);
- Максим Любимов (Leo, Ростов-на-Дону);
- Роман Киселёв (0.75 please, Красноярск).
В этот день мы закроем ресторан, чтобы пригласить в винный и гастрономический зал 60 гостей», — говорят организаторы.
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Tunguska соберет 32 ресторана Сибири и Урала на гастрофестиваль
Почти трехнедельный марафон охватит девять городов. Гостям заведений, участвующих в фестивале, предложат уникальное сет-меню, на основе локальных продуктов.
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В Красноярске пройдет гастрономический марафон
По сути, это будет фестиваль одного блюда. Только готовиться оно будет по авторским рецептам лучших поваров России. Пройдет марафон на площадке ресторана 0.75 Please.
Вкус успеха: смешайте конкуренцию, локальные продукты, творчество и упертость
Ресторанный бизнес — визитная карточка Красноярска. Несмотря на ограничения в 2020 году, он выстоял: продолжают открываться новые заведения, рестораторы получают международные премии за свои проекты.