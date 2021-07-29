«Семь шефов за столом» — 0.75 Please отметит свой день рожденья необычным гала-ужином

Ресторан соберет семь именитых шеф-поваров России, шестеро из которых приедут из других городов. Большая часть гостей впервые окажется в Красноярске (по крайней мере в качестве шеф-поваров).

Ресторан 0.75 Please даст большой гала-ужин, приуроченный к дню рождения заведения. Об этом DK.RU рассказали организаторы мероприятия.

Детали ужина не раскрываются. Но известно, что это будет восемь курсов с винным или б/а сопровождением.

Готовить же будут семеро именитых российских поваров:

Владимир Чистяков (Buro Tsum, Grace, Москва);

Антон Ковальков (Fish Fetish, Москва);

Руслан Закиров (hidden, кузня, Санкт-Петербург);

Антон Исков (Ма, SVCH, Санкт-Петербург);

Булат Ибрагимов (Артель, Казань);

Максим Любимов (Leo, Ростов-на-Дону);

Роман Киселёв (0.75 please, Красноярск).

Из этого состава красноярцам уже знаком Максим Любимов (он давал гала-ужин в 0.75 Please) и Владимир Чистяков (кормил горожан в «Историях»). С остальными же (кроме Романа Киселёва, конечно) красноярцы встретятся впервые.

Состоится гала-ужин 11 августа.

В этот день мы закроем ресторан, чтобы пригласить в винный и гастрономический зал 60 гостей», — говорят организаторы.

Напомним, что в этом году 0.75 Please отмечает свое пятилетие.

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В Красноярске пройдет гастрономический марафон По сути, это будет фестиваль одного блюда. Только готовиться оно будет по авторским рецептам лучших поваров России. Пройдет марафон на площадке ресторана 0.75 Please.

Вкус успеха: смешайте конкуренцию, локальные продукты, творчество и упертость

Ресторанный бизнес — визитная карточка Красноярска. Несмотря на ограничения в 2020 году, он выстоял: продолжают открываться новые заведения, рестораторы получают международные премии за свои проекты.