Промпроизводство в Красноярском крае опустилось ниже прошлогоднего

По итогу первых шести месяцев 2021 года оно опустилось даже ниже, чем было в прошлом году. Хотя по некоторым сегментам и товарам отмечен довольно ощутимый рост.

Объемы промышленного производство в Красноярском крае по итогу января-июня 2021 года сократились на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили красноярские статистики.

Сильнее всего (на 10,8%) просела добыча полезных ископаемых — в частности, металлических руд (+20,3%), а также нефти и нефтепродуктов (-12,5%). А вот добыча угля прибавила 10,6%. Также почти вдвое (+97,6%) вырос объем услуг, предоставляемых в сфере добычи полезных ископаемых.

Обрабатывающий сегмент в целом также показал снижение — на 8,4%. Так, на 42% уменьшилось производство машин и оборудования, на 19,5% — производство кокса и нефтепродуктов, на 12,3% — металлов.

Из продуктов питания больше всего упал выпуск соков (45,4%), сливочного масла (26,4%) и молока (13,1%). Зато на 34,8% стали производить больше говядины, на 28,7% — макаронных изделий, на 23% — безалкогольных напитков.

Стоит отметить, что, по итогу первого полугодия 2020 года, промпроизводство в Красноярском крае просело на 9,6% год к году. Т.е. в 2021-м оно по-прежнему отстает от показателей 2019 года и продолжает снижаться. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что в июне 2021-го промпроизводство региона показало рост на 2,7% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года и на 12,4% — к маю этого.

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