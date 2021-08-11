Краевая больница возвращается к плановым пациентам

Вчера в строй профильный вернулась одна из хирургий БСМП. Сегодня начинается поэтапное выведение из ковидного статуса отделений Краевой клинической больницы.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края, первыми к плановой работе вернутся гинекология, гнойно-септический центр с профильной реанимацией и челюстно-лицевая хирургия. Чуть позже к ним присоединится региональный ожоговый центр.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по уборке помещений, дезинфекции мебели, инвентаря и аппаратуры. По мере готовности отделения возобновят оказание плановой медицинской помощи жителям края», — говорят в Минздраве.

Напомним, что вчера к работе с плановыми пациентами вернулось 3-е хирургическое отделение БСМП, ранее работавшее как ковидный госпиталь. В ближайшее время то же произойдет и с 1-й хирургией.

Как говорят в Минздраве, начать постепенное сокращение ковидного коечного фонда и возвращение больниц к профильной работе стало возможно из-за того, что коронавирусное напряжение в крае начало спадать:

Устойчивая нисходящая динамика по количеству вновь выявляемых случаев инфицирования жителей края новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и уменьшение числа пациентов, нуждающихся в госпитализации в инфекционные отделения, позволило начать поэтапное возвращение к плановому оказанию медицинской помощи».

Однако, при необходимости, эти возвращенные мощности могут быть снова мобилизованы и переведены в ковидные госпитали.

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