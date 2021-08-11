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Краевая больница возвращается к плановым пациентам

Краевая больница возвращается к плановым пациентам
Иллюстрация: kraszdrav.ru

Вчера в строй профильный вернулась одна из хирургий БСМП. Сегодня начинается поэтапное выведение из ковидного статуса отделений Краевой клинической больницы.

#НОВОСТИ
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края, первыми к плановой работе вернутся гинекология, гнойно-септический центр с профильной реанимацией и челюстно-лицевая хирургия. Чуть позже к ним присоединится региональный ожоговый центр.
Сейчас проводятся необходимые мероприятия по уборке помещений, дезинфекции мебели, инвентаря и аппаратуры. По мере готовности отделения возобновят оказание плановой медицинской помощи жителям края», — говорят в Минздраве.
Напомним, что вчера к работе с плановыми пациентами вернулось 3-е хирургическое отделение БСМП, ранее работавшее как ковидный госпиталь. В ближайшее время то же произойдет и с 1-й хирургией.
 
Как говорят в Минздраве, начать постепенное сокращение ковидного коечного фонда и возвращение больниц к профильной работе стало возможно из-за того, что коронавирусное напряжение в крае начало спадать:
Устойчивая нисходящая динамика по количеству вновь выявляемых случаев инфицирования жителей края новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и уменьшение числа пациентов, нуждающихся в госпитализации в инфекционные отделения, позволило начать поэтапное возвращение к плановому оказанию медицинской помощи».
Однако, при необходимости, эти возвращенные мощности могут быть снова мобилизованы и переведены в ковидные госпитали.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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