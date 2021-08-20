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«Ингосстрах» приобрел «Капитал-полис Медицина»

«Ингосстрах» приобрел «Капитал-полис Медицина»
Иллюстрация: pravoved-plus.msk.ru

ООО «Страховая компания «Капитал-полис Медицина» основана в 1995 году, в данный момент представительства на территории Санкт-Петербурга и Красноярского края.

#НОВОСТИ

После приобретения планируется присоединение ООО «Страховая компания «Капитал-полис Медицина» к ООО «СК «Ингосстрах-М» с целью оптимизации бизнес-процессов и объединения финансовых, кадровых и технических ресурсов страховщиков.

Ингосстрах» продолжает реализацию стратегии по увеличению доли на рынке обязательного медицинского страхования в перспективных регионах РФ, и приобретение ООО «Страховая компания «Капитал-полис Медицина» стало очередным шагом в этом направлении. Заключенная сделка позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте ОМС, а также выйти на рынок ОМС Санкт-Петербурга», - комментирует генеральный директор «Ингосстрах-М» Наталья Курбатова.

Сделка согласована с надзорными и контролирующими органами. Смена собственника ООО «Страховая компания «Капитал-полис Медицина» была зарегистрирована в ЕГРЮЛ.

Напомним, в ноябре 2019 года «Ингосстрах» приобрел медицинскую страховую компанию «Медика-Восток», которая осуществляла свою деятельность на территории Красноярского края. Ожидается, что после покупки «Капитал-полис Медицина» доля застрахованных лиц в СК «Ингосстрах-М» в регионе составит 32,7%.

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Автор: Петр Савельев
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