В природном парке «Ергаки» восстанавливают утраченный ландшафт

В природном парке в районе озера Художников сотрудники заповедника вместе с волонтёрами высадили саженцы сибирского кедра. Таким образом они пытаются восстановить растительность.

В правительтсве края рассказали: место популярное, туристы часто останавливаются у озера на ночевку, но из-за этого страдает экосистема: путешественники вытаптывают траву и вырубают древостои для розжига костров.

Поэтому важно восстанавливать утраченный ландшафт.

Сейчас территория огорожена, установлены информационные щиты о запрете установки палаток и прохода по территории насаждений.

Отметим, подобные акции по высадке новых деревьев проходят в парке регулряно.

Так, в прошлом году в районе озера Каровое высадили 1200 саженцев. Ранее такое мероприятие проходило и на озере Радужное.

Читате также: