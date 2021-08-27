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В Красноярском крае планируется вакцинировать 1,5 млн жителей

В Красноярском крае планируется вакцинировать 1,5 млн жителей
Иллюстрация: pravonachudo.ru

Этой осенью от гриппа планируется вакцинировать 1,5 млн человек, их них 376 тыс. детей, — сообщает региональный Роспотребнадзор.

#НОВОСТИ

Основной мерой защиты против гриппа является иммунизация. Благодаря охвату прививками против гриппа 57% жителей края, в том числе 86% из групп риска, в прошлом сезоне тяжелые случаи заболевания гриппом и ОРВИ полностью отсутствовали.

Оптимальное время вакцинации с сентября по ноябрь. Защитный эффект наступает через 8 дней и сохраняется до 1 года.

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Автор: Петр Савельев
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