Назначен новый главный тренер ФК «Енисей»
Виктор Тренёв стал новым главным тренером футбольного клуба «Енисей».
Виктор Тренёв назначен главным тренером ФК «Енисей». До этого спортивный деятель имел статус и.о. данной должности. Именно под его руководством футболисты одержали несколько побед подряд.
Бывший главный тренер «Енисея» Александр Алферов возглавит молодежное направление.
Справка
Виктор Тренёв в годы собственной игровой карьеры выступал за команды «Биохимик-Мордовия», «Энергетик» (Урень), саратовский «Сокол» и родную для себя «Тюмень». Он и сам поработал тренером «Тюмени» и «Чайки». В 2019 году он трудился в тренерском штабе мужской команды красноярского клуба. В начале этого года был назначен старшим тренером женской футбольной команды «Енисей».
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